Ferrari 488 Pista a Ginevra - regina del salone : La regina del salone? Ferrari 488 Pista, nonché evoluzione estrema della 488 GTB. A Ginevra, da sempre Motor show delle supercar, non poteva non esserlo. L’auto, sviluppata esclusivamente per la prestazioni, guadagna...

Ferrari 488 Pista - La più estrema delle stradali di Maranello raccontata da Flavio Manzoni - VIDEO : La Ferrari stradale con il V8 più potente della storia di Maranello è stata svelata al Salone di Ginevra. La 488 Pista è la versione più estrema della due posti del Cavallino e propone soluzioni tecniche strettamente derivate dal mondo delle competizioni e sviluppate sulle 488 GTE e Challenge. Performance estreme. Forte di di una nuova impostazione aerodinamica, la Pista pesa 90 kg in meno (1.280 kg a secco) rispetto alla 488 GTB e propone le ...

Ferrari svela la 488 Pista al salone dell'auto di Ginevra : Ginevra , askanews, - Ginevra apre le porte al salone dell'auto. Al Palexpo è al via l'88esima edizione e i grandi costruttori mondiali sono pronti a sfidarsi con le ultime novità di tecnologia e ...

Ferrari 488 Pista : ecco le caratteristiche tecniche : L'attesa è finita. L'erede della ormai passata 458 Speciale è arrivata e, come la sua antenata, vuole cambiare e stravolgere le carte in tavola rendendo onore alla nobile stirpe delle Sport Special Series V8 della casa di Maranello. Per realizzarla in Ferrari hanno dato fondo a tutta la loro esperienza maturata negli ultimi anni nel loro campionato mono-marca (il Ferrari Challenge) e nel WEC (il campionato mondiale di endurance). La nuova ...

Ecco la Ferrari 488 Pista. Verrà presentata a Ginevra : Maranello alza il velo sulla Ferrari 488 Pista che sarà presentata al pubblico al prossimo Salone dell'Automobile di Ginevra ed è l'erede delle serie speciali V8 - 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia ...

Ferrari 488 Pista - l’erede della Speciale svelata in rete : L’annosa lotta a distanza tra Ferrari e Porsche fa segnare un nuovo capitolo, dopo il recente debutto della Porsche 911 GT2 RS. Le prime foto della versione più estrema della 488 GTB – la pronipote di quella F355 Challenge che ha dato il via alla saga delle “pronto-Pista” made in Maranello – hanno visto la “rete” nelle scorse ore, in netto anticipo sui piani del Cavallino. La nuova Ferrari 488 Pista ...

Ferrari 488 Pista : l'otto cilindri dalla potenza mai vista : Il nuovo sistema utilizza per la prima volta al mondo un canale di controllo gestito da software Ferrari basato sulla pressione inviata alle pinze freno. Infine uno sguardo all'estetica, che in una ...

Ferrari 488 Pista - le tecnologie di endurance e F1 sulla serie speciale da 720 CV : Rispetto alle altre serie speciali V8 - 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia e 458 speciale - la 488 Pista 'si differenzia per il livello di transfer tecnologico dal mondo delle competizioni', dice ...

Ferrari 488 Pista - Svelata l'erede della 458 Speciale : l'erede delle berlinette V8 più estreme di casa Ferrari ha un nome: è la 488 Pista, che debutterà al Salone di Ginevra. A tre anni dalla presentazione della 488 GTB (qui la nostra prova su strada) la Ferrari ha realizzato la V8 più potente della storia, evolvendo ulteriormente il progetto di base e sfruttando tutta l'esperienza maturata con le auto da competizione impegnate nel Ferrari Challenge e nel WEC. 720 CV su 1.280 kg. I numeri della ...

Ferrari 488 Pista - la stradale da corsa che mancava debutta a Ginevra – FOTO : A volte un nome dice tutto, e non c’è bisogno di altro. “488 Pista”, e non GTO come l’incontrollato tam tam sui social aveva (frettolosamente) provveduto a battezzare l’ultima creatura di Maranello, le cui FOTO finite prematuramente in rete hanno costretto la Ferrari a svelarne ufficialmente immagini e caratteristiche. L’unveiling era previsto tra un paio di settimane al salone di Ginevra, ma ...