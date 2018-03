eurogamer

: Farming Simulator 19: pubblicata la prima immagine di gioco #FarmingSimulator - Eurogamer_it : Farming Simulator 19: pubblicata la prima immagine di gioco #FarmingSimulator - thexeon : Farming Simulator 19: svelata la prima immagine del gioco - VG247it : Farming Simulator 19: svelata la prima immagine del gioco - -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Come possiamo vedere di seguito,19 rivela il primissimo screenshot di19 uscirà verso la fine del 2018 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Mentre lo studio di sviluppo GIANTS Software si appresta a mettere assieme le prime parti di, oggi possiamo vedere il primissimo esclusivo screenshot in-game, per farvi pregustare alcuni degli elementi che19 ha in serbo per gli appassionati di questo titolo simulativo.Quest'anno iltrarrà vantaggio da una completa ristrutturazione e una totale revisione del motore grafico. Oltre a presentare uno splendido comparto visivo in uno scenario incredibilmente realistico,19 introdurrà tante novità interessanti che verranno svelate nei prossimi mesi, incluso un enorme annuncio all' E3 2018 che riempirà i fan di gioia. È l'esperienza agricola più ricca e completa che sia ...