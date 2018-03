Farmaci | Gsk-Innoviva | ok dell’UE a nuova indicazione per mix antiasma

meteoweb.eu

: La GSK sperimenta farmaci per l'hiv su bambini orfani? Animali da laboratorio - EtienneLorenza : La GSK sperimenta farmaci per l'hiv su bambini orfani? Animali da laboratorio - Francko76 : @RobertoBurioni @marioadinolfi Ma un paragone serio proprio non si riesce a fare ? Lascia stare le cinture di sicur… -

(Di venerdì 9 marzo 2018) La Commissione europea ha approvato un aggiornamento per l’uso di fluticasone furoato e vilanterolo una volta al giorno, una combinazione di un corticosteroide inalatorio (Ics) e un β2-agonista a lunga durata d’azione (Laba), nei pazienti con asma già adeguatamente controllata con un singolo Ics e con Laba. Lo annunciano GlaxoSmithKline ein una nota. L’approvazione di questa variazione di tipo II è stata supportata dai dati di non inferiorità di uno studio sulla funzionalità polmonare, che ha dimostrato che i pazienti con asma adeguatamente controllata erano in grado di passare dalla combinazione fluticasone propionato-salmeterolo 250/50, somministrata due volte al giorno, a quella con fluticasone furoato 100/25 assunta una volta al giorno, senza appunto compromettere la loro funzione polmonare. Non sono state identificate nuove segnalazioni sulla sicurezza e ...