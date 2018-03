Fake news su Twitter sono più veloci

A Bari code per richiedere il reddito di cittadinanza - ma è una 'Fake news' : La notizia che in queste ore si sta diffondendo sul web a proposito di un presunto assedio dei CAF da parte degli elettori del Movimento 5 Stelle per la richiesta dei moduli da compilare per ottenere il reddito di cittadinanza promesso dal partito sarebbe un falso o, meglio, una notizia decisamente "gonfiata". Nessuna coda per il reddito di cittadinanza E' bastato davvero poco per creare scompiglio sul web e tra gli elettori, ancora dubbiosi ...

Elezioni : Anzaldi - file per reddito cittadinanza conferma potenza Fake news : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Le file per il reddito di cittadinanza in Puglia, Basilicata, a Palermo sono la conferma più inquietante della potenza delle fake news: sfruttando il disagio delle persone qualcuno le ha convinte che se avesse vinto M5S il giorno dopo avrebbero ricevuto un assegno allo

Elezioni : Anzaldi - file per reddito cittadinanza conferma potenza Fake news : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – “Le file per il reddito di cittadinanza in Puglia, Basilicata, a Palermo sono la conferma più inquietante della potenza delle fake news: sfruttando il disagio delle persone qualcuno le ha convinte che se avesse vinto M5S il giorno dopo avrebbero ricevuto un assegno allo sportello”. Lo scrive su twitter Michele Anzaldi del Partito democratico. L'articolo Elezioni: Anzaldi, file per reddito ...

Su Twitter le Fake news si diffondono 6 volte più velocemente delle notizie vere : Secondo una ricerca condotta su 126.000 tweet scritti da 3 milioni di persone e ritwittati oltre 4,5 milioni di volte, le fake news su Twitter si diffondono sei volte più velocemente rispetto alle notizie vere e hanno il 70% in più di probabilità di essere ritwittate. I risultati, pubblicati su Science, si devono all’alnalisi del gruppo del Massachusetts Institute of Technology (Mit) coordinato da Soroush Vosoughi. Le bufale più veloci ...

Burian Bis - Neve a Pasqua e allerta rossa in Liguria - le Fake news del Meteo : 'La Meteorologia non è la scienza di chi la spara più grossa spiegano gli esperti Utilizzando questo metodo si potrebbero prevedere decine di scenari catastrofistici con settimane di anticipo'. L'...

Satira e Fake news : gli articoli più condivisi delle Elezioni 2018 - : Secondo un'analisi svolta da SkyTg24.it il contenuto che ha attirato più interazioni è stato pubblicato dal noto sito Lercio.it. Ma nella top 100 troviamo anche diverse notizie del tutto false, in ...

Burian Bis - torna il gelo siberiano/ Previsioni meteo - solo Fake news? Pasqua sotto la neve evento non raro : Burian bis, torna il gelo dalla Siberia. Primavera in ritardo come negli anni 90? Ancora freddo dopo un anticipo di Primavera: ma l'estate 2018 potrebbe essere più temperata(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 20:14:00 GMT)

I giovani sono stufi dei socialUno su tre cancella l'accountTroppa pubblicità e Fake news. I dati : Un anno sabbatico dai social: è questa l'ultima tendenza tra i giovani. sono sempre più numerosi quelli che si cancellano da Facebook, Instagram e Snapchat: lo ha fatto oltre uno su 3. Il motivo? Contenuti poco interessanti, troppa pubblicità e paura di perdere Segui su affaritaliani.it

Elezioni - Dal politicamente corretto alle Fake news. Come si è arrivati al caso Kekistan - : Dal politicamente corretto alle fake news il passo è breve E giungiamo ai giorni nostri, dove per un paio di ragazzi che sventolano una bandiera goliardica viene giù il mondo. Intendiamoci è ...

Quei legami tra la Casaleggio e Soros che i grillini bollano come Fake news : Hai voglia a prendere il 33%. Del peccato originale non ci si libera mai. E non stiamo parlando di uno come Rocco Casalino a capo della comunicazione o dei soldi in nero pagati al milionario Grillo. Ma della vera anima nera dei 5 Stelle: la Casaleggio Associati Srl.Adesso spunta qualcosa di grosso che rende bene l'idea delle astuzie della Casaleggio Associati, ben avvezza a certi stratagemmi. Un documento della discussa Open Society ...

Cristiano Ronaldo e la Fake news sul suo infortunio : “Cristiano Ronaldo fuori per due settimane”, ma è tutto falso. Una delle più classiche fake news ha colpito oggi il fenomeno del Real Madrid, con i tifosi dei blancos che già tremavano in vista della gara col Psg. Il profilo Twitter di Marca ha infatti lanciato la bomba, “affaticamento muscolare per Cristiano Ronaldo e due settimane di stop”, ma il Real Madrid ha smentito questa voce e confermato che il calciatore sarà ...

MATTEO RENZI SI È DIMESSO DAL PD/ “Colle? Vado a sciare” - è Fake news : sfida ai caminetti - “asse M5s? Ditelo” : MATTEO RENZI si è DIMESSO dal Pd, il segretario Pd lascia dopo sconfitta alle Elezioni 2018, ma detta le condizioni. sfida ai "caminetti" e bufala sullo sci durante le consultazioni al Colle(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 15:07:00 GMT)

Astori e la Fake news sul rinnovo - alcune considerazioni : Ancora non è stata fatta l’autopsia, i suoi compagni di squadra sono appena tornati sul campo ad allenarsi, forse non ancora tutti hanno avuto modo di esprimere il proprio cordoglio personale come avrebbero voluto, che già il ragionamento di una nazione intera va sul post portem. Come si direbbe nelle case dei nostri vecchi: è ancora caldo e già siam qui a spartirci l’argenteria. Davide Astori, morto sabato notte a Udine Ovviamente nessuno si ...

L'Italia che crede alle Fake news ma non alla realtà concreta : Dalla sorella di Matteo Renzi alle schede "già votate", passando per gli insulti nordisti di Salvini ai giovani del Mezzogiorno. La campagna elettorale delle Elezioni Politiche 2018 è stata permeata di bufale e fake news che hanno fatto il giro del Web, entrando subdolamente nella testa degli italiani che si sono recati alle urne. Sia chiaro, chi scrive non vuole gridare al complotto, anche perché queste notizie hanno riguardato indistintamente ...