F1 Ferrari | Vettel | «L' importante è che la SF71H sia solida»

F1 - Test Barcellona 2018 : i risultati del mattino (6 marzo). Sebastian Vettel piazza il miglior tempo! Ferrari scatenata davanti a Bottas : Sebastian Vettel fa sognare tutti i tifosi della Ferrari e stampa il miglior tempo nella mattinata dei Test di F1 in corso di svolgimento a Barcellona . Dopo il pazzo meteo della scorsa settimana, con neve e pioggia a farla da padrona, oggi le condizioni erano perfette (temperature attorno ai 20 °C) e il tedesco non ha deluso: 86 giri percorsi e 1:20.396 con le gomme medie ottenuto nell’ultima ora. Il vicecampione del mondo ha dato risposte ...

F1 - Test Barcellona 2018 : la Ferrari non guarda al giro secco. Sebastian Vettel : “Saremo vicini alle Mercedes” : La Ferrari non ha cercato il giro veloce, ma la giusta dimensione sul passo gara oggi nei Test di Barcellona. Lo sa bene Sebastian Vettel, che a MotorSport.com ha dichiarato: “Abbiamo il polso della situazione, capiamo come reagisce la macchina, ma è necessario percorrere più chilometri per capire tante altre cose della vettura. Siamo ai primi chilometri con una monoposto nuova, quindi tutti sono eccitati. Dispiace non poter girare come ...