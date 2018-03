Ermal Meta Dalla lite con Alessandro Cattelan e Noemi ad un ballo d' amore! Video

Sanremo 2018 : Ermal Meta contro le battute di Alessandro Cattelan e Noemi : A diverse settimane dalla messa in onda dell'ultima puntata di 'Sanremo 2018', il cantante di 'Non mi avete fatto niente', Ermal Meta, si è scagliato online contro Alessandro Cattelan e Noemi, a seguito di un dialogo avvenuto tra questi ultimi due, nel corso di una delle ultime puntate di 'E poi c'è Cattelan'. Ermal e le accuse di 'plagio' a Sanremo: la ferita del cantante è ancora aperta Nel mese di febbraio 2018, è andata in onda la ...

EPCC - Cattelan : «In Italia si può scherzare su tutto - tranne su Ermal Meta» : «Non c’è più la par condicio e in questo Paese si può finalmente scherzare su tutto… tranne che su Ermal Meta». Alessandro Cattelan, giacca scura e cravatta bordeaux, inizia il suo monologo a EPCC con una polemica. Tutta colpa del tweet di Meta contro la gag che lui e Noemi hanno messo in scena circa due settimane fa e riferita a Non mi avete fatto niente, la canzone vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo che Meta e ...

Alessandro Cattelan chiede scusa a Ermal Meta : Ermal Meta stuzzicato da Alessandro Cattelan Alessandro Cattelan è nuovamente tornato sul piccolo schermo con una nuova edizione del suo show serale, che per la prima volta è al centro di una polemica. Quale? Ermal Meta, vincitore del Festival di Sanremo diretto da Claudio Baglioni, è stato protagonista di un piccolo sketch comico tra il presentatore e Noemi, che ha gareggiato anche lei sul palco dell’Ariston. Il conduttore di X Factor ...

Musica - Angelica Schiatti si racconta tra Beatles - Radiohead e Ermal Meta : «Adesso tocca a me» : L'intervista ad Angelica Schiatti: dopo i successi con i Santa Margaret la musicista monzese si prepara all'esordio come solista. E si racconta tra Beatles, Radiohead, Ermal Meta , per cui ha scritto ...

I prezzi dei biglietti per Ermal Meta al Foro Italico di Roma - al via le prevendite su Ticketone : Finalmente disponibili i biglietti per Ermal Meta al Foro Italico, in programma la prossima estate a Roma. Lunedì 5 marzo è arrivato il gradito annuncio del primo concerto estivo di Ermal Meta: il 5 luglio si esibirà nella prestigiosa location Romana del Foro Italico al Centrale Live. Il tour di concerti di Ermal Meta dopo Sanremo 2018 comincerà da Milano, con la data già annunciata al Mediolanum Forum di Assago a Milano, in programma il ...

