ENI sempre più orientata verso l' energia sostenibile

Champions. Real avanti - Psg sempre al palo. I madrilENI vincono anche a Parigi : Dopo il 3-1 del Bernabeu, i 'blancos' passano anche al Parco dei Prinicipi 2-1 con le firme di Cristiano Ronaldo e Casemiro. Ai quarti anche il Liverpool con lo 0-0 casalingo col Porto (sotterrato 5-0 a domicilio)

“È andata così”. DomENIca In - guerra tra le sorelle Parodi? Si scopre tutto. Cristina e la verità sulla sorella Benedetta. Prima d’amore e d’accordo e ora sempre più distanti. Il motivo? Eccolo servito : C’eravamo tante amate. Una volta, Prima che la televisione si mettesse di mezzo e loro due avessero la sventurata idea di accettare di condurre insieme Domenica In. E sì perché pare che sia questo alla base della rottura tra le sorelle Parodi, che Prima di incontrarsi professionalmente filano come vaporetti, ci siano proprio delle incomprensioni sul modo di guidare il programma. Nell’ultima puntata in contenitore è salito fino a un ...

Sempre domENIca - sabato 10 al Teatro Centro Sociale di Pagani. : Biglietti Euro 13,00 Orario spettacoli: ore 21:00 AperiSpettacolo a cura di Ritratti di Territorio ore 20:15

Famiglia - in calo le unioni a lunga durata : per i Millennials sempre meno tempo con i gENItori uniti : Calano le unioni a lunga durata. Un fenomeno che si ripercuote sui Millennials. 'La disgregazione dei valori morali a livello sociale prima, e conseguentemente familiare, hanno scatenato importanti ...

Maltempo e gelicidio al Nord - trENI fermi : riaperta l'A1 tra Milano e Bologna - ma è sempre caos : È stata riaperta poco prima di mezzogiorno l'autostrada A1 nel tratto Milano-Bologna, dopo la chiusura disposta tra Milano e Sasso Marconi in direzione sud, a causa dell'ondata di...

Maltempo e gelicidio al Nord - trENI fermi : riaperta l'A1 tra Milano e Bologna - ma è sempre caos sulle autostrade : autostrade parzialmente chiuse, come la A1, nel tratto tra Milano e Bologna, e treni in partenza dalla Liguria ancora fermi: sono questi gli effetti del Maltempo e del gelicidio al Nord. Sono stati...

Benedetta Parodi lasciaDomENIcaIn : "Settimana dopo settimana - si sono divise sempre più" : La formula non ha funzionato e Benedetta Parodi sarebbe pronta a far un passo indietro. Secondo quanto rivelato dal Corriere della sera, la conduttrice è pronta a lasciare Domenica In, in seguito ai bassi ascolti registrati dal programma. Resta invece la sorella Cristina, sola al comando nel tentativo di ridare una spinta ai dati auditel. Si legge sul Corriere della sera:settimana dopo settimana, si sono divise sempre più. Si ...

La neve paralizza la rete ferroviaria : trENI cancellati - ritardi fino a 7 ore. Protestano i passeggeri - a pagare sono sempre i pendolari : Il Frecciarossa 9603, diretto a Napoli centrale, è partito dalla stazione Termini di Roma alle 15.33, con un ritardo di 7 ore e 38 minuti. I passeggeri del treno 9518 hanno aspettato sulla banchina del binario 12 della stazione Tiburtina dalle 9.29 alle 15.30: dopo 6 ore sono saliti a bordo. Nell'Italia paralizzata da Burian scoppia l'emergenza treni: ritardi fino a 7 ore (con una media di 150 minuti), 46 convogli (38 di trenitalia, 8 di ...

Sorelle Parodi - DomENIca in perde sempre. La smutandata in studio umiliata dalla D'Urso : Non salvano Cristina Parodi né i santi , Sanremo è già passato, ahilei, né le patonze , quella di Giulia Salemi , 'smutandata di Venezia' ospite in studio insieme alla madre, . L'ultima puntata di ...

DomENIca Live - Boldi rivela : ‘Il litigio con De Sica? Tutto finto - siamo amici da sempre’ : “Il litigio? Ci tengo, posso dire una cosa? Era Tutto concordato, tra me e Christian. Sono quindici anni che abbiamo giocato… Perché praticamente siamo amici da sempre e ci siamo divertiti. Tutto finto, te lo posso giurare. Ma secondo te, io posso litigare con Christian? Ma quando mai!” così Massimo Boldi, in diretta a Domenica Live su Canale 5 Domenica 25 febbraio (QUI il video), ha smentito direttamente a Barbara D’Urso ...

Furore 2 - anticipazioni puntata di domENIca 25 febbraio 2018 : Saro e Marisella sempre più vicini : Furore 2, anticipazioni episodio 25 febbraio 2018 Del resto in ogni melò che si rispetti c’è il cattivo della situazione. Un bruto che tesse le fila di tutta la storia e che si contrappone ai buoni, agli “eroi” che invece cercano di contrastarlo alla ricerca della verità. Un melò classico che delinea buoni e cattivi In Furore 2, la parte del cattivo è interpretata da Remo Girone, un attore che vanta partecipazioni ad altre fiction quali: La ...

Oxfam : sempre stati trasparenti - nostra priorità prevENIre abusi sulle donne : L'organizzazione non governativa replica alle accuse del Times e dell'Observer promettendo nuove misure: "Stiamo lavorando per agire in modo ancor più efficace: formando gli operatori, rafforzando le verifiche in fase di selezione e, soprattutto, prevedendo dei canali di denuncia protetta per le vittime di abusi"

“Bisognerebbe sopprimerla”. All’Isola dei Famosi tensioni sempre più forti. Naufraghi ai ferri corti - aria irrespirabile e gli ultimi avvENImenti hanno spaccato il gruppo : ora la situazione è pericolosa : La vita in Honduras è dura e non è solo una questione di ‘sopravvivenza’. I Naufraghi dell’Isola dei Famosi non riescono ad avere una convivenza decente. Tra cibo che scarseggia e rotoli di carta igienica che spariscono i vip hanno rapporti sempre più tesi. In particolare Cecilia Capriotti e Filippo Nardi più si annusano e meno si piacciono. L’ex gieffino aveva accusato la sua compagna di viaggio di essere ...

DomENIca Live - Katarina Raniakova replica alle accuse di Alex Belli : “E’ una persona che ha sempre mentito’ : “Sono qui a raccontare la mia verità, perché purtroppo due settimane fa sono state dette delle cose non vere”. Chi parla è Katarina Raniakova, modella slovacca che è stata per anni al fianco di Alex Belli ( ex naufrago de L’isola dei famosi) dalla “Cabina Rossa” di Domenica Live, pronta a raccontare a Barbara D’Urso (nella puntata andata in onda Domenica 4 febbraio) la sua versione dei fatti rispetto al matrimonio ...