Ema | Olanda firma contratto per nuova sede | vale 255 milioni

Ema - società abbandona la gara d’appalto : l’Olanda lo nasconde all’Ue : Ema, società abbandona la gara d’appalto: l’Olanda lo nasconde all’Ue Il Commissario Affari costituzionali dell’Europarlamento Mercedes Bresso: “Ci hanno mentito, faremo riaprire il caso” Continua a leggere

L'Olanda assicura : "Pronti per l'Ema" : 17.45 La delegazione del Parlamento europeo, guidata dall'europarlamentare Giovanni La Via, ha compiuto ad Amsterdam una missione di sopralluogo nei locali temporanei e definitivi che L'Olanda ha indicato per ospitare la sede dell'Ema. "Palazzo Spark sede provvisoria indicata dalL'Olanda per l'Ema, è un buon palazzo,bisogna mettere solo i tramezzi ma avendo nove mesi davanti è realizzabile" dice La Via."L'Olanda è pronta ad accogliere Ema nei ...

