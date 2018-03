Elezioni | ombra di brogli | Da San Marino stock di voti falsi per la sinistra

RISULTATI Elezioni 2018/ Il Pil-pro-voto e l'ombra della "wild coalition" sull'Italia spaccata : Il pesp del il-pro-voto e l'ombra di una "coalizione selvaggia" fra Lega e M5S su un'Italia spaccata in due: con il centrodestra egemone al Nord. di NICOLA BERTI(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 01:04:00 GMT)

L'ombra delle Elezioni sull'Unione italiana spaccata : Difficile rimarginare la frattura creatasi nell'Assemblea di Fiume. Polemiche anche sulla gestione dei fondi dell'UpT

Elezioni - l’ombra dell’ingerenza russa e i no comment di Facebook e istituzioni : Vladimir Putin (Foto: YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images) Comunque la si pensi sulle Elezioni politiche italiane del 2018, indipendentemente dal voto, dovrebbe essere ovvio considerarle espressione degli elettori. ? un qualcosa che diamo giustamente per scontato. Pure se si ha scelto di non andare a votare. D’altronde lo dice l’articolo 1 della Costituzione: La sovranità appartiene al popolo. Quello italiano, vero? Una domanda che dovrebbe apparire ...

Elezioni - Di Maio presenta la lista dei ministri M5s : “Non è un governo ombra - ma fatto alla luce del sole” : Il capo politico e candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ha presentato la lista completa dei candidati ministri. Una squadra di governo composta da 4 donne in ruoli chiave. “Stiamo facendo una cosa mai fatta nella storia della Repubblica: presentare una proposta di squadra di governo prima delle Elezioni” ha detto Di Maio. “Le persone che presento oggi non sono patrimonio di una forza politica ma del paese, ...

Elezioni - Gentiloni vs M5s : “Surreale Governo ombra prima del voto” : Stiamo assistendo ad una campagna elettorale surreale, così come surreale un Governo ombra presentato prima delle Elezioni“. Dal palco del Cinema Adriano, questo l’attacco di Paolo Gentiloni contro il M5S, dopo la scelta pentastellata di inviare al Quirinale la lista dei ministri prima ancora delle Elezioni. L'articolo Elezioni, Gentiloni vs M5s: “Surreale Governo ombra prima del voto” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni - governo ombra M5s. Di Maio : “Tridico al Lavoro - Pesce all’Agricoltura e Conte alla Pubblica amministrazione” : Sono Pasquale Tridico, Alessandra Pesce e Giuseppe Conte i nomi della squadra di governo che il Movimento Cinque Stelle ha già inviato al Quirinale. L’economista Tridico è stato indicato per il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, la dirigente del Mipaf Pesce andrebbe all’Agricoltura e Conte, professore di Diritto privato, guiderebbe il ministero della Pubblica amministrazione. I tre si vanno ad aggiungere ...

L'ombra della mafia sulle Elezioni. Minniti : "Rischio concreto che possa condizionare il voto" : "Siamo nel pieno della competizione elettorale, dire questo non appaia irrituale, è cogente: nel momento in cui c'è il rischio concreto che le mafie possano condizionare il voto libero degli elettori - una minaccia alla cosa più importante in una democrazia, la libertà di voto - diciamo che non ci può essere silenzio in campagna elettorale; vedo troppo silenzio su questi temi. Le mafie sono in grado di ...

Elezioni - Martina dell’Ombra e la canzone che non sentirete mai a Sanremo (e che ti dice anche chi votare) : A meno di un mese dalle politiche Martina Dell’Ombra (qui le sue pagelle del Festival di Sanremo) firma un brano tutto dedicato al 4 marzo. “Damme un’elezione è l’unica canzone che non avete visto a Sanremo ma che vi racconta come siamo arrivati a queste Elezioni improvvise e, soprattutto, vi dice chi votare (scopritelo nel video)” L'articolo Elezioni, Martina dell’Ombra e la canzone che non sentirete mai a Sanremo ...

Sanremo 2018 - le pagelle di Martina Dell’Ombra seconda serata : Favino rischia “l’effetto Renzi” - Baglioni ha vinto le Elezioni : Il Festival di Sanremo procede a gonfie vele con il vento in poppa. Nonostante questo, ad una certa, ieri ho dovuto abbandonare la nave perché devo ancora recuperare i mesi di sonno persi con la prima puntata. Procedo quindi senza alcuna pietà. MENZIONE D’ONORE SPECIALE AD ANDREA FEBO, autore (insieme a loro) della canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, accusato di aver plagiato se stesso senza essersene accorto. Il premio “rincoglionito” ...