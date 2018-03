Ecco le impostazioni grafiche di Ni No Kuni 2

eurogamer

(Di venerdì 9 marzo 2018) Ni No2: Il Destino di un Regno sta sbarcando su PC, e come riporta PCgamer lenon mancano.Il gioco da un punto di vista artistico è certamente elevato, stiamo parlando dello Studio Ghibli (per quanto lo studio d'animazione giapponese non sia stato coinvolto direttamente nella realizzazione del gioco).Level 5 ha dunque svolto un buon lavoro in questo ambito riuscendo a riproporre lo stesso stile grafico che ha caratterizzato il capitolo precedente della saga, ma ciò che preme ai giocatori PC sono leproposte dal menù di gioco.Read more…