E' morto Davide Astori | dolore nel mondo del calcio

Davide Astori trovato morto da solo nella sua camera di albergo Video : Il mondo del calcio si sveglia con una notizia che lascia senza parole. Oggi 4 marzo 2018 viene ritrovato Davide Astori senza vita nella camera del suo albergo, proprio ad Udine dove era in ritiro prima di affrontare la partita alle ore 15. Astori aveva 31 anni, nato a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, cresciuto nelle giovanili del Milan. Dopo un anno alla Cremonese ha giocato sei anni nel Cagliari per poi disputare un anno con la ...

“Ciao Marco”. Dopo Davide Astori - un altro calciatore morto : 32 anni. Poco dopo il dramma del capitano viola - un altro lutto sconvolge il mondo del calcio. Stessa età - stessa passione e una compagna da anni. E ora giocheranno insieme tra le nuvole. Tristezza : dopo Davide Astori, il mondo del calcio piange un altro giocatore. Proprio nello stesso giorno in cui una fila lunghissime di persone, note e non, attendeva il feretro al centro tecnico federale di Coverciano per dare un ultimo saluto al capitano viola, a pochi chilometri di distanza, nella chiesa di San Pietro e Paolo a Iolo, frazione di Prato, veniva celebrato il funerale di Marco Longo, attaccante dell’Aglianese, un club nel ...

Davide Astori morto - migliaia di tifosi e sportivi a Coverciano per l’ultimo saluto al capitano della Fiorentina : La maglia viola numero 13 è stata appoggiata sopra la bara di Davide Astori nella camera ardente allestita al centro della palestra del Centro tecnico federale di Coverciano, dove tifosi e sportivi hanno iniziato a sfilare davanti alla salma del capitano della Fiorentina per l’ultimo saluto. Su una parete della palestra, dove è allestita la camera ardente, è stato posto un grande schermo dove scorrono le immagini del ...

Un altro calciatore morto - stroncato a 32anni : 2 giorni dopo Davide Astori : Oggi nello stesso giorno in cui viene allestita la camera ardente per Davide Astori , che riceverà l'ultimo saluto degli ammiratori e dal mondo del calcio a Coverciano nella chiesa di San Pietro a Iolo , una frazione di Prato, sarà celebrato il funerale di Marco Longo, il calciatore morto nella notte di martedì dopo una lunga e ...

Davide Astori morto - “il suo cuore ha rallentato fino a fermarsi”. Il procuratore : “Probabile morte naturale” : Il cuore di Davide Astori ha rallentato fino a fermarsi. È questo il risultato dell’autopsia disposta dalla procura di Udine sulla morte del difensore della Fiorentina, deceduto domenica in hotel. “morte cardiaca senza evidenza macroscopica, verosimilmente su base bradiaritmica”, dice il procuratore capo Antonio De Nicolo. In base alle risultanze dell’esame, specifica il magistrato, “in riferimento alle cause di ...

Ciao Capitano - sempre con noi - morto a 31 anni Davide Astori : E’ morto nella notte tra sabato e domenica, inspiegabilmente. Un arresto cardiaco definito dagli inquirenti che ne hanno disposto comunque l’autopsia, come cause naturali. Davide Astori, Capitano della Fiorentina e giocatore della Nazionale Italiana, se ne andato così a soli 31 anni, nel sonno. La morte se l’è portato via dopo una serata passata a giocare col suo compagno di squadra alla Playstation come tanti ...