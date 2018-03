Due albanesi si fingono italiani per fare il passaporto | arrestati

Oltre Due quintali di droga sul litorale : arrestati un brindisino e Due albanesi : BRINDISI - Nonostante l'operazione dei carabinieri sfociata di recente nell'arresto di due gruppi di brindisini in affari con narcotrafficanti albanesi , continuano gli sbarchi di marijuana sul ...

La polizia arresta Due cittadini albanesi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio : Vendono cocaina presso un bar della periferia Perugina (UNWEB) Perugia. Nella mattinata di ieri la polizia di Stato ha concluso una articolata operazione antidroga che ha portato all'esecuzione di ...

Verona - cadavere fatto a pezzi : ecco cosa ha incastrato i Due fermati albanesi Video : Sembrano essere giunte ad una reale svolta le indagini sul terribile caso di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. La donna marocchina, identificata come Khadija Bencheick [Video], sembra essere stata uccisa e ridotta in dieci pezzi dal convivente Agim Ajdinaj e dal nipote di lui, Lisand Ruzhdija, entrambi albanesi. A portare le forze dell'ordine sulle tracce dei due uomini, nei giorni scorsi, sembra sia stato l'esame delle celle ...

Valeggio sul Mincio. Omicidio di Kadjia Bencheikh : fermati Due albanesi : Svolta nelle indagini sull’Omicidio di Kadjia Bencheikh. Per la morte della marocchina di 46 anni, uccisa e fatta a pezzi, sono stati fermati due albanesi. Il corpo della donna è stato trovato sezionato il 30 dicembre in un uliveto a…Continua a leggere →

