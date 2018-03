Dopo la morte | le 7 cose che accadono a corpo e anima da quel momento Le risposte della

La lettera di Batistuta Dopo la morte di Astori : Un trauma che colpisce una comunità, in particolare il nostro mondo '. ' Non conoscevo di persona Davide - scrive ancora Batistuta -, ma i miei amici fiorentini mi avevano sempre presentato uno ...

Il caso David Rossi - 5 anni Dopo nessuna verità sulla morte del manager Mps : tra archiviazioni ed errori investigativi : “C’è una mattina ogni 364 giorni in cui ti svegli e non hai bisogno di fare mente locale perché sai benissimo che giorno è”. Sono passati cinque anni dalla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013, eppure la moglie Antonella Tognazzi, così come i familiari, ancora aspettano una verità su quanto accaduto al manager di Monte dei Paschi di Siena. Se non una verità assoluta, almeno una verità credibile. Perché a oggi la procura di Siena ...

“Che schifo!”. Davide Astori - spunta la scritta della vergogna. Italia sotto choc : parole ignobili poche ore Dopo la tragica morte del capitano viola. Spaventoso - sul serio : Davide Astori, quando la tragedia fa perdere il senno (e siamo stati clementi): quello che è successo poche ore dopo la drammatica morte del calciatore e capitano della Fiorentina è davvero da brividi. Se le parole del giocatore brasiliano ex Juventus Dani Alves a commento della scomparsa del collega, 31 anni, una compagna e una figlia di soli 2 anni amatissime, hanno fatto accapponare la pelle a molti, rimasti malissimo per cotanta, ...

DAVIDE ASTORI - IL GIORNO Dopo LA MORTE/ La Fiorentina rinnova il contratto e devolve l'ingaggio alla famiglia : Morto DAVIDE ASTORI, capitano della Fiorentina. famiglia sotto choc, Della Valle sconvolto: “Oggi avrebbe firmato il rinnovo”. Le ultime notizie sul decesso del difensore 31enne(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 22:54:00 GMT)

Astori - a Bari ignobile striscione Dopo la morte del calciatore : "Perchè lui e non Masiello?" : La digos di Bari indaga sullo striscione comparso sulla tangenziale dopo la notizia della morte del difensore della Fiorentina. Nel mirino l'ex biancorosso...

“La verità sulla morte di Davide Astori”. Il giorno Dopo - ecco di cosa si parla. Finora si è ipotizzato un arresto cardiocircolatorio - ma le cause del decesso potrebbero essere altre. “Perché dai controlli nessuno si è accorto di nulla” : La morte di Davide Astori è stata un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto la sua famiglia, l’Italia e il mondo. Tutti sono rimasti senza fiato alla notizia della prematura scomparsa del capitano della Fiorentina morto improvvisamente nel sonno a 31 anni e ritrovato senza vita in albergo a poche ore della partita contro l’Udinese. Ma perché è morto? Le prime indiscrezioni hanno parlato di un possibile arresto cardio-circolatorio del calciatore ...

Davide Astori - l'ex compagno Tatarusanu furioso : ecco cosa è successo Dopo la morte : Il mondo del calcio continua ad essere in lutto per la morte di Davide Astori , giovane giocatore della Fiorentina morto a seguito di un malore ieri. Nelle ultime ore sono arrivati centinaia di messaggi ...

Serie A - le ultime sui recuperi Dopo i rinvii per la morte di Astori : date e orari : La giornata di Serie A di ieri è stata tragica per il calcio italiano, la morte di Davide Astori ha fatto sì che la giornata di campionato sia stata giustamente rinviata a data da destinarsi. Adesso le ipotesi in merito ai recuperi delle gare si stanno sprecando, facciamo dunque un punto della situazione relativamente agli incontri che si dovranno giocare nelle prossime settimane. Per Genoa-Cagliari, Chievo-Sassuolo, Udinese-Fiorentina e ...