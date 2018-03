Domenica Live senza Barbara D' Urso

Lorenzo Crespi malato promette : “Andrò a Domenica Live” : Domenica Live, 11 marzo: Lorenzo Crespi ospite di Barbara d’Urso? E’ il dramma comune di chi, nel mondo dello spettacolo, è malato e non può più permettersi di lavorare (o non glielo permettono). Isabella Biagini una su tutte. Barbara d’Urso ha utilizzato molti spazi di Pomeriggio 5 e Domenica Live per seguire da vicino il suo caso e come ricompensa ha ottenuto solo la sua momentanea sparizione dai radar televisivi. Negli ...

Chiara Nasti smentisce Barbara d’Urso sull’ospitata a Domenica live : Domenica live: Chiara Nasti replica alle parole di Barbara d’Urso La consegna del tapiro da parte di Striscia a Barbara d’Urso per la cancellazione, tra le altre cose, dell’ospitata di Chiara Nasti a Domenica live è stata mandata in onda due sere fa, ma la fashion blogger ha deciso di chiarire le cose soltanto ieri sera. Chiara ha precisato attraverso dei video caricati sulle sue Instagram Stories che molti sui fan le hanno ...

Fenomeno Aida Nizar a Domenica Live : Aida Nizar E’ entrata in studio baciando il pavimento e ringraziando di essere in Italia. E questo già basterebbe a descrivere il personaggio. La spagnola Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello Vip iberico, è stata ospite ieri a Domenica Live e ha travolto lo studio regalando perle di modestia e prontezza in grado di mettere all’angolo qualsiasi ospite del salotto della D’Urso: “Barbara, lasciami inginocchiarmi e ...

Lory Del Santo a Domenica Live piange per il figlio Connor : “Prima del funerale di Connor suonò il postino: ci consegnò un biglietto che lui aveva spedito pochi giorni prima al padre, dove c’era scritto ‘I love you’. Stai andando al funerale di una persona che ti dice che ti ama e l’ultimo messaggio che voleva dare era il più bello”. A raccontare questo incredibile aneddoto è stata Lory Del Santo a Domenica live. L’attrice ha ricordato il figlio Connor, avuto da Eric Clapton e morto a soli 4 anni e ...

Domenica Live polemica per la tomba di Villa Manuela scoppia in lacrime : Manuela Villa per tantissimi anni ha combattuto per essere riconosciuta come figlia naturale di Claudio Villa. Dopo la notizia che la tomba del Reuccio della canzone si trova in condizioni di degrado, Barbara d’Urso l’ha ospitata a “Domenica Live”. La Villa ha lanciato un’accusa nei confronti di Patrizia Baldi, moglie del cantante: “Manco ci vedono come sangue loro, la verità è che non gliene frega niente di ...

Manuela Villa a Domenica Live abbandona lo studio in lacrime : il motivo : Manuela Villa a Domenica Live ha abbandonato lo studio di Barbara d’Urso in lacrime. La cantante ha mostrato ai telespettatori di Canale 5 il suo lato più vulnerabile proprio mentre si parlava del padre. Dopo aver ascoltato la storia della figlia di Bobby Solo ed averle dato preziosi consigli, Manuela Villa ha risposto alle domande sull’eventualità di altri ‘fratellastri’, ma è esplosa quando gli opinionisti presenti ...