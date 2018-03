DIRETTA Serie A Roma-Torino 0-0 | formazioni | voti e cronaca del match

Blastingnews

: Funerali di #DavideAstori, l'ultimo saluto al difensore in diretta #SkySport - SkySport : Funerali di #DavideAstori, l'ultimo saluto al difensore in diretta #SkySport - RaiRadio2 : 'Adoro le serie televisive, in questo momento sono pazza di Vikings' @NaliOfficial adesso ONAIR e in diretta FB su… - SerieA_TIM : Lo spettacolo della #SerieATIM in diretta sul canale Serie A TIM TV! Guarda #LazioJuve con i decoder @TIM_Official… -

(Di venerdì 9 marzo 2018)primo tempo di37' Ammonito Ansaldi per fallo su Kolarov. 34' Altra occasione per il. Falque mette un cross al bacio sul secondo palo, Belotti non inquadra la porta. 33' Occasionissima per i granata. Sbagliata ripartenza giallorossa, Iago Falque si ritrova il pallone sul sinistro da appena dentro l'area, conclusione rasoterra e prodezza di Alisson che mette in corner. 32' Fiammata della. Nainggolan mette in mezzo al volo, respinta corta della difesa, Under tira di priva ma il suo tiro è deviato in angolo. 31' Meglio ilin questa fase. Iago Falque entra in area da destra e serve Belotti, tiro del centravanti ribattuto in scivolata da Manolas. 20' Buona occasione per Iago Falque, defilato a sinistra, tiro ribattuto da Jesus in angolo. 18' Partita molto aperta. Ilprova ad affondare il colpo. Tiro di Ansaldi dalla distanza che finisce ...