DIRETTA Gigante Ofterschwang streaming video e tv | Goggia si salva! Risultato live

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Ofterschwang 2018 in DIRETTA : Mowinckel sorprende tutti! Ottima Bassino : terza! Brignone - quinta - insegue assieme alle altre big : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante femminile di Ofterschwang (Germania), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi tedesche andrà in scena lo slalom Gigante femminile dove sono ben tre le atlete che possono ancora lottare per la conquista della Sfera di Cristallo. Viktoria Rebensburg è in questo momento in testa alla classifica (502) davanti alla francese Tessa Worley (470) e a Mikaela Shiffrin (421). ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Ofterschwang 2018 in DIRETTA : Federica Brignone e Marta Bassino - caccia alla vittoria! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante femminile di Ofterschwang (Germania), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi tedesche andrà in scena lo slalom Gigante femminile dove sono ben tre le atlete che possono ancora lottare per la conquista della Sfera di Cristallo. Viktoria Rebensburg è in questo momento in testa alla classifica (502) davanti alla francese Tessa Worley (470) e a Mikaela Shiffrin (421). ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : E’ subito dominio Hirscher! Kristoffersen insegue. De Aliprandini migliore degli azzurri ma lontano dal podio. Bravo Bosca! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante maschile di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo. Riparte, dunque, la caccia a Marcel Hirscher. L’austriaco ha raggiunto a PyeongChang quello che gli mancava, ovvero l’oro olimpico (ne ha vinti due, combinata e Gigante), ed ora può rituffarsi nel circuito iridato per conquistare quello che, a sua detta, è sempre stato l’obiettivo principale della sua stagione: la settima ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 18 febbraio : Hirscher re del gigante - Tonetti spreca. Ora la staffetta di sci di fondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà un’altra giornata tutta da vivere in nostra compagnia per non perdervi neanche un istante del darsi agonistico sulle nevi e sul ghiaccio sudcoreano. Si inizierà con il curling e l’Italia che andrà a caccia del riscatto affrontando la Gran Bretagna per sperare ancora nelle semifinali, a seguire il gigante maschile ...

