Di Maio | M5s presenterà a giorni proposte su Def

Governo M5s - Grillo vs Di Maio "Mai alleanze coi nemici storici" Il movimento è spaccato. Retroscena : Il M5s è a un'impasse. Tentare il tutto per tutto pur di governare, alleandosi con i nemici di sempre, ovvero i partiti tradizionali e in primis il Partito Democratico, oppure tornare all'opposizione e riprendere la politica del dito puntato sugli errori altrui senza prendersi le responsabilità di Governo Segui su affaritaliani.it

Di Maio : Def occasione per trovare convergenze - M5s determinante : Roma, 9 mar. , askanews, 'Vogliamo agire da subito. Entro il 10 aprile deve essere presentato il Def, il Documento di economia e finanza che definisce le scelte di politica economica dei prossimi anni, e che dovrà essere approvato a maggioranza assoluta del Parlamento, quindi il Movimento sarà determinante. Sarà l'...

Di Maio? Il Bersani del 2018. Così Renzi ha stroncato l'inciucio tra i suoi e M5s : Antefatto. Mercoledì pomeriggio Michele Anzaldi, Renziano eretico, senza peli sulla lingua («qualunque cosa succeda, io ho sempre un lavoro fuori di qui»), terrore dei vertici Rai nella scorsa legislatura, racconta gli avvenimenti che hanno destabilizzato il Pd dalle prime proiezioni della batosta alle politiche, in poi: 48 ore di montagne russe. «Noi - confida - avevamo deciso di stare all'opposizione dei ...

M5s - così i gruppi parlamentari cambiano forma : tra i fedeli al leader Di Maio - gli ortodossi e la novità dei “vip” : Cinque anni fa erano i pulmini organizzati di notte per scendere a Roma, gli zaini riempiti senza sapere bene cosa mettere dentro e gli occhi disorientati di fronte alla massa di giornalisti. Oggi per i 333 eletti del Movimento 5 stelle (221 alla Camera e 112 al Senato) si apre un mondo nuovo: c’è un candidato presidente del Consiglio che è anche capo politico, uno staff già rodato che assiste tutte le sue mosse e un gruppo di parlamentari ...

M5S - Di Maio pronto al passo di lato. E offre al Pd la guida del Senato : Tutti d'accordo con le riflessioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma molto poche le novità che si ricavano dalle reazioni dei partiti e dei loro leader. La convinzione di questi ...

Luigi Di Maio - rimborsopoli M5S solo una sceneggiata : solo una bufala. Una sceneggiata per rimediare alla figuraccia fatta proprio sotto elezioni, quella della 'cacciata' degli 'impresentabili' dal Movimento 5 Stelle. In otto, tra coinvolti in ...

Di Maio : M5S gruppo con più senatrici : 20.36 Domani la riunione del M5S per fare il punto dopo il voto. I neo eletti 5 stelle si incontreranno a Roma. Intanto Di Maio, in un post sul blog, rivendica che al Senato il gruppo "con più donne elette sarà quello del M5S: 42 su un totale di 112 parlamentari". Poi assicura: "Lavoreremo a misure che aiutino le donne a conciliare famiglia e lavoro" e per la "meritocrazia". Il governo? "Sono fiducioso", risponde ai cronisti. E dal deputato ...

Luigi Di Maio - la grana del M5s : i nove espulsi sono già sul mercato : Una sfilata di paradossi viventi al potere. Andrea Cecconi da Pesaro era tornato dall' autoesilio messicano soffocato dai sensi di colpa, ma coperto dai voti , emblema della forza delle idee, anche se ...

Reddito di cittadinanza - "Ha vinto M5S : dateci i moduli"/ Bari - assedio al Caf per la promessa di Di Maio : Reddito di cittadinanza, caos a Bari: dopo la vittoria del Movimento 5 Stelle, assediati Comune e Caf per avere i moduli e ottenere il sussidio promesso dal M5S(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 14:06:00 GMT)