"Faremoi passaggi istituzionali per garantire unal Paese".Così Di, leader del M5S, al Corriere risponde all'appello del presidente Mattarella e annuncia di essere "al lavoro su una proposta" che sarà divulgata "nei prossimi giorni". Smentisce il Pd come prima scelta per un asse di una guida 5 stelle perché "ho detto chea tutte le forze politiche, nessuna esclusa". I presidenti delle Camere? "E' presto per fare nomi". Le file per il reddito di cittadinaza? "Una fake news", conclude.(Di venerdì 9 marzo 2018)