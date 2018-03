Di Maio e Salvini | prove di alleanze

Di Maio e Salvini insieme al Governo : il big della Lega esce allo scoperto Video : Una vera e propria bomba sul centro destra a sole 24 ore dai risultati delle elezioni politiche: a scagliarla non uno qualunque, ma Roberto Maroni, dalla consueta rubrica che tiene sul Foglio, il quotidiano fondato da Giuliano Ferrara. Tutto nasce da una riflessione sul finale delle elezioni che sicuramente sara' destinata a creare scompiglio. Commentando i risultati della tornata elettorale dello scorso 4 marzo [Video], il fresco ex Governatore ...

Matteo Salvini come Luigi Di Maio/ Su Governo - Def e presidenze Camere : chiusura dal Pd per alleanza : Matteo Salvini sfida l'Europa e guarda al Governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue, Pd chiude alleanza

Luigi Di Maio - perché è il premier perfetto per i poteri forti : il valletto perfetto per far fuori Matteo Salvini e la Lega : Tra il nulla impacchettato con una giacca sartoriale sotto un bel musetto glabro e un leader con barba e felpa amico di Marine Le Pen, i poteri smorti non hanno esitato un secondo a baciare il primo ...

Inizia la partita sulla manovra : Salvini e Di Maio si sfidano sul Def : Le bozze coi numeri, i tagli, gli aumenti e le misure non sono state ancora messe sul tavolo. Anzi, devono essere ancora scritte. Eppure la partita sul Documento di economia e finanza, il Def, che di fatto definisce le scelte di politica economica dei prossimi anni e che dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dal Parlamento entro il 10 aprile, è già Iniziata. È su questo punto che il Movimento 5 Stelle e la Lega sono pronti a sfidarsi ...

Mattarella - "serve senso responsabilità"/ Appello partiti : M5s - siamo pronti. Pd - "tocca a Salvini e Di Maio" : Mattarella, Appello ai partiti per un senso di rinnovata responsabilità: il discorso alle forze politiche, M5s "noi siamo pronti". Pd, "ora tocca a Di Maio e Salvini". Tutti gli scenari

Di Maio e Salvini - il retroscena : la balla del 'mandato esplorativo' - ecco quando finirà la legislatura : A parole, tutti i partiti raccolgono l'appello alla 'responsabilità' fatto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Ma la verità è che il quadro politico appare bloccato, bloccatissimo. ...

VIDEO - L'Italia divisa tra Salvini e Di Maio : e se i Cinquestelle puntassero anche al Comune di Foggia? : Attendere un istante: stiamo caricando il VIDEO... Le elezioni politiche hanno consacrato la crescita di consenso per il Movimento Cinquestelle: in particolare in Capitanata, dove i candidati ...

Su Affari le pagelle di Sgarbi Otto al "nemico" Luigi Di Maio Nove a Salvini. Renzi - Silvio... I voti : "E' giusto che Matteo Salvini e il Centrodestra non governino e restino all'opposizione. Lo afferma ad Affaritaliani.it Vittorio Sgarbi. "In questo modo un governo del M5S brucerebbe completamente il Pd..." Segui su Affaritaliani.it

Governo : Marcucci - Salvini-Di Maio rispondano a Colle - Pd opposizione : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “Salvini e Di Maio rispondano subito all’appello alla responsabilità del capo dello Stato. Sono infatti Lega e 5 Stelle a dover risolvere il rebus della governabilità. Il Pd, che pure resta al centro di una morbosa attenzione giornalistica, ripartirà dall’opposizione”. Lo afferma il senatore dem, Andrea Marcucci. L'articolo Governo: Marcucci, Salvini-Di Maio rispondano a Colle, Pd ...

Mattarella : "Serve responsabilità" / Lotti dopo appello : "Cosa vogliono fare i vincitori Di Maio e Salvini?" : Mattarella: "Ora responsabilità, prima il Paese". appello alle forze politiche. Lotti: "Cosa vogliono fare i vincitori Di Maio e Salvini?". Le ultime notizie sul discorso

Lotti : ora di vedere cosa faranno vincitori Salvini e Di Maio : Roma – Lotti: pronti ad ascoltare Mattarella e suo appello a responsabilità Roma – Di seguito il messaggio apparso su Facebook del ministro dello Sport,... L'articolo Lotti: ora di vedere cosa faranno vincitori Salvini e Di Maio proviene da Roma Daily News.

Portas : governo Salvini-Di Maio per capire loro capacità : Roma – Portas: vorrei governo Salvini-Di Maio per vedere loro capacità Roma – Di seguito le affermazioni di Giacomo Portas, leader dei Moderati ed eletto... L'articolo Portas: governo Salvini-Di Maio per capire loro capacità proviene da Roma Daily News.

Matteo Salvini - così fregherà Luigi Di Maio : lui da Mattarella... : Luigi Di Maio ha fatto sapere subito dopo il risultato elettorale che lui, l'incarico esplorativo, mai e poi mai lo accetterà da Sergio Mattarella . Incarico pieno o nulla. La paura di bruciarsi, ...

Alessandra Ghisleri : 'Sono caduti i capibastone del Sud come D'Alema. Ora Salvini e Di Maio gestiscano il voto' : 'Hanno votato contro il metodo della politica, hanno eliminato i candidati degli anni Novanta come Massimo D'Alema '. Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, analizza il voto del 4 marzo: 'E di fatto è ...