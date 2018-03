Di Maio e il sogno di un governo a 5 Stelle | si cerca un' intesa sui temi economici

Grillo chiama Di Maio e si congratula con M5s : il sogno è realtà : Roma, 5 mar. , askanews, - "Beppe Grillo è contento. Ci ha chiama to. Ci ha fatto i complimenti che io rilancio anche a lui: questo sogno diventa realtà anche per merito suo". Lo ha riferito Giulia ...

Grillo chiama Di Maio e si congratula con M5s : 'Il sogno è realtà' : "Beppe Grillo è contento. Ci ha chiama to. Ci ha fatto i complimenti che io rilancio anche a lui: questo sogno diventa realtà anche per merito suo". Lo ha riferito Giulia Grillo , deputata M5s, parlando ...

Grillo chiama Di Maio e si congratula con M5s : il sogno è realtà : Roma, 5 mar. , askanews, 'Beppe Grillo è contento. Ci ha chiama to. Ci ha fatto i complimenti che io rilancio anche a lui: questo sogno diventa realtà anche per merito suo'. Lo ha riferito Giulia ...

X Factor 12 - Mara Maio nchi e Fedez ci saranno. Il dg? "Agnelli? Non ha confermato. Il sogno è la De Filippi" : "Voglio fare musica ma allo stesso tempo ci sarebbe X Factor , con il quale l'avventura potrebbe proseguire. Il programma di Sky è qualcosa che mi ha dato e continua a darmi molto, allo stesso tempo è però un impegno totalizzante. Vedremo". Non ci sarebbe ancora, dunque, la conferma ufficiale, ma Manuel Agnelli sarebbe pronto a dire di nuovo sì al programma di Sky.Lo dice durante la presentazione di Ossigeno il nuovo ...

X Factor 2018 : Fedez e Mara Maionchi confermati - il sogno proibito di Maria De Filippi giudice… : X Factor 12, chi ci sarà in giuria nell’edizione in onda da settembre 2018 su Sky Uno? Due le riconferme, uno il “sogno proibito”. X Factor: “Fedez non ha chiesto l’esclusione di Levante in giuria” Gabriele Immirzi, direttore generale di Fremantle Media Italia, intervistato da Il Messaggero, parla anche del fortunato talent show di Sky. […] L'articolo X Factor 2018: Fedez e Mara Maionchi confermati, il ...