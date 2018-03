Di Maio e il partito stalinista del trolley alla prova del silenzio

Eugenio Scalfari : 'Luigi Di Maio un grande leader. Pronto a votare il partito della sinistra moderna' : "Di Maio ha dimostrato un'intelligenza politica notevole, perché di fatto il Movimento è diventato un partito. Lui addirittura ha steso la lista dei ministri e l'ha voluta portare al Quirinale", dice ...

Elezioni 2018 - Eugenio Scalfari : “Tra Di Maio e Salvini sceglierei il primo. Facendo alleanza con il Pd diventa unico partito” : Quattro mesi fa disse che tra Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio avrebbe scelto il primo. Scatenando le ire di Carlo De Benedetti, suo ex editore. Oggi Eugenio Scalfari, fondatore ed ex direttore de La Repubblica, ricascando di nuovo nel gioco della toore, sceglierebbe il leader del M5s. “Chi sceglierei fra Di Maio e Salvini? Un tempo li consideravo uguali. Nel senso che non si votano. Perché erano al centro uno della chiusura e l’altro del ...

"Renzi si dimette" ma dal Pd nessuna confermaSalvini : la Lega governerà con il centrodestra M5s primo partito - Di Maio : "E' indescrivibile" : Il leader leghista sgombra il campo da "alleanze strane". Affluenza: è il Veneto la regione al top: ha votato il 78% degli aventi diritto. SEGUI IL TEMPO REALE

“Renzi si dimette” ma dal Pd nessuna confermaSalvini : la Lega governerà con il centrodestra M5s primo partito - Di Maio : “E’ indescrivibile” : “Renzi si dimette” ma dal Pd nessuna confermaSalvini: la Lega governerà con il centrodestra M5s primo partito, Di Maio: “E’ indescrivibile” Il leader leghista sgombra il campo da “alleanze strane”. Affluenza: è il Veneto la regione al top: ha votato il 78% degli aventi diritto. SEGUI IL TEMPO REALE Continua a leggere L'articolo “Renzi si dimette” ma dal Pd nessuna confermaSalvini: la Lega ...

Pd - "Matteo Renzi ha deciso di dimettersi"Salvini : la Lega governerà con il centrodestra M5s primo partito - Di Maio : "E' indescrivibile" : Il leader leghista sgombra il campo da "alleanze strane". Affluenza: è il Veneto la regione al top: ha votato il 78% degli aventi diritto. SEGUI IL TEMPO REALE

Salvini : "La Lega governerà con il centrodestra" M5s primo partito - Di Maio : "E' indescrivibile" Crollo Pd - Renzi parla nel pomeriggio : I pentastellati conquistano il Sud, con uno storico cappotto 28-0 all'uninominale in Sicilia. Calenda: "Non è l'ora della resa dei conti". Affluenza: è il Veneto la regione al top per affluenza: ha votato il 78% degli aventi diritto. SEGUI IL TEMPO REALE

M5s primo partito - Di Maio : "E' indescrivibile"Centrodestra prima coalizione : Lega davanti a FICrollo Pd - Renzi parla nel pomeriggio : I pentastellati conquistano il Sud, con uno storico cappotto 28-0 all'uninominale in Sicilia. Calenda: "Non è l'ora della resa dei conti". Affluenza: è il Veneto la regione al top per affluenza: ha votato il 78% degli aventi diritto. SEGUI IL TEMPO REALE

Luigi Di Maio - l'ultima decisione ridicola : salva la candidata grillina già iscritta a un altro partito : Nessun rischio espulsione per Patty l'Abbate, candidata del M5s nel collegio Monopoli-Brindisi per il Senato , per la quale era emersa una precedente candidatura nelle comunali di Castellana Grotte, ...

M5S : Anzaldi - in partito serio Di Maio già via : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – “Nuova puntata ‘Iene’ pietra tombale su sceneggiata Di Maio: furbetti doppio di quanto ha detto, bonifici taroccati con photoshop, Lezzi che ha revocato pagamento (altro che errore), Sarti in combutta con fidanzato. Leader incapace o complice: in partito serio già dimesso. Chi copre?”. Lo scrive su Twitter il deputato del partito democratico Michele Anzaldi. L'articolo M5S: Anzaldi, in ...

Di Maio a capi partito : firmate per dimezzare stipendio eletti : Roma, 15 feb. , askanews, 'Oggi propongo il primo di una serie di temi per una convergenza di governo'. Lo ha annunciato il candidato premier del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, in una diretta ...

L'uomo di Casaleggio disintegra i 5 stelle e sfida Di Maio. La pazzesca sorpresa : con chi fonda il nuovo partito : David Borrelli dopo 36 ore di silenzio ha lanciato su Facebook un movimento progettato con alcuni ex leghisti. Tutti gli chiedono se la rottura con i Cinque stelle abbia a che fare con il buco del ...

M5s - Pizzarotti : Movimento morto da tempo - ora partito di Di Maio : Roma, 13 feb. , askanews, 'Il Movimento è già morto da tempo. Tante persone lo chiamano il partito di Di Maio, forse è più calzante. Quando è morto Casaleggio ha perso la persona che dava la linea, il ...

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ M5s primo partito “senza numeri” : Di Maio è pronto alle Larghe Intese? : SONDAGGI elettorali politici, intenzioni di voto verso le ELEZIONI 2018: ultime notizie e analisi, M5s primo partito ma senza maggioranza. Che fare? Di Maio tra Larghe intese e opposizione(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 03:13:00 GMT)

Il 4 marzo sera l'all-in di Di Maio. Se M5s primo partito - appello pre-consultazioni e poi 'Mattarella ci dia l'incarico' (di G. Cerami) : Tutto in una notte. O comunque in pochissimi giorni. Luigi Di Maio si gioca il futuro, dunque se diventerà premier o no, appena lo spoglio delle schede elettorali sarà ultimato. L'obiettivo è ricevere ...