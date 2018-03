Di Maio | Def occasione per trovare convergenze | M5s determinante

Luigi Di Maio "Facciamo intese sul Def" : Luigi Di Maio guarda al sodo, ai conti, all'economia. Nella sua prima intervista post voto sul Corriere della sera parla chiaro a tutti gli interlocutori veri o presunti."Vogliamo agire da subito. Entro il 10 aprile deve essere presentato il Def, il Documento di economia e finanza che definisce le scelte di politica economica dei prossimi anni, e che dovrà essere approvato a maggioranza assoluta del Parlamento, quindi il Movimento ...

Elezioni 2018 - Di Maio : cerchiamo intese sull'economia - Def decisivo - : Il leader del M5s, dopo il voto del 4 marzo , parla delle prossime tappe: entro il 10 aprile "deve essere presentato il Documento di economia e finanza". Sarà l'occasione per "trovare convergenze su temi con altre forze politiche". Oggi l'assemblea degli eletti

Di Maio non parla - commenterà solo i dati definitivi : Roma, 5 mar. , askanews, Luigi Di Maio commenterà i risultati delle elezioni nel pomeriggio e non stanotte, probabilmente nel primo pomeriggio, con alla mano comunque i dati definitivi. Il candidato ...

Elezioni : Di Maio - deficit per abbassare tasse a imprese : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Noi abbiamo 30 miliardi di euro all’anno che possiamo andarci a riprendere domenica da sprechi e privilegi. Abbiamo venti miliardi di euro che prendiamo da incentivi di banche carbone petrolio superati. Noi prenderemo un po’ di deficit, abbasseremo le tasse alle imprese, le imprese produrranno di più, l’economia va meglio, ripianiamo il debito e finanziamo in maniera strutturale la ...

Elezioni : Di Maio - respingo a mittente definizione governo tecnico : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “respingo al mittente la definizione di governo tecnico”. Il governo Monti “aveva un tecnico a capo, mentre a capo di questo ci sono io”. E i ministri individuati dal M5S per la squadra di governo presentata prima del voto “non sono tecnici” perché dotati di “grande sensibilità e umanità”. Così Luigi Di Maio, ospite di Agorà su Rai3. L'articolo Elezioni: Di Maio, ...

Ondata di no per Di Maio premier. Big defilati - donne nei posti chiave : Roma - La campagna elettorale è un involontario spettacolo. Prendiamo, a esempio, la futura squadra di governo. Chi ha promesso di renderla pubblica prima del voto? I grillini. E ironia vuole che proprio Luigi Di Maio stia incontrando non poche difficoltà per raccogliere il numero minimo (verrebbe da dire «numero legale») per riempire la sala riunioni di Palazzo Chigi. I no che ha ricevuto fino a oggi sono tanti. Errore suo, ...

Spending review da 30 miliardi all'anno e 15 miliardi in più di deficit : le coperture del programma M5S. Luigi Di Maio : "Ci riprenderemo i gioielli di Stato" : Una Spending review da 30 miliardi all'anno, 10-15 miliardi di maggior deficit, 40 miliardi dalla revisione delle agevolazioni fiscali. Sono tre le coperture, imponenti, che i 5 Stelle hanno indicato sul loro blog per spiegare come intendono realizzare un programma che prevede, tra gli altri punti, il superamento della legge Fornero.Si parte con la revisione della spesa pubblica, compito che agli ultimi governi è riuscito sempre in misura ...

Luigi Di Maio - la rottura definitiva con Beppe Grillo : il retroscena sul garante che fa saltare il Movimento : Anche uno come Luigi Di Maio arriva a capire che a meno di due mesi dalla data del voto non è il caso di far scoppiare polemiche interne al Movimento Cinque Stelle. Figuriamoci poi se lo scontro è con ...

Ue - Moscovici contro Fontana : parole su razza bianca scandalose. E su Di Maio : «Deficit oltre 3%? Un controsenso» Video : «Guardo all’Italia con tenerezza, fiducia, e gli interrogativi che abbiamo tutti: ma gira e girerà, sono fiducioso». «Ma quale maggioranza uscirà dal voto di marzo?»

L'Ue boccia il programma M5s'Sul deficit controsenso assoluto'Bruxelles contro Di Maio e Fontana : L'Ue prende posizione sulle elezioni in Italia e va contro M5s e Lega. Il commissario Moscovici: "La proposta di Di Maio sul deficit? Un controsenso assoluto. E Fontana sulla razza è scandaloso" Segui su affaritaliani.it

Ue - Moscovici contro di Maio : deficit oltre il 3%? Controsenso. Su Fontana : "Parole su razza bianca scandalose" : "L'Italia è come un gatto: cade sempre in piedi": lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, rispondendo ai cronisti in conferenza stampa a Parigi. "Oggi - ha aggiunto - la ...

