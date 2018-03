Deontay Wilder è sempre senza freni | ' Klitschko? Joshua ha battuto un vecchio'

'Mike Tyson? L'avrei massacrato' - parola di Deontay Wilder Video : Ad una settimana dal match in cui mettera' in palio per la settima volta il titolo mondiale [Video] dei #pesi massimi versione WBC, Deontay Wilder è un fiume in piena e ne ha per tutti. Per il suo avversario, il cubano Luis Ortiz, per il campione WBA-IBF-IBO, Anthony Joshua ed anche per... Mike Tyson. La frecciata all'ex campione indiscusso della categoria l'aveva lanciata lo scorso gennaio. Nel frattempo è arrivata la risposta del diretto ...

Boxe - Deontay Wilder manda ko Luis Ortiz e si conferma Campione del Mondo WBC. Ora match da urlo con Joshua? : Deontay Wilder si conferma Campione del Mondo WBC dei pesi massimi dopo aver sconfitto Luis Ortiz per ko tecnico alla decima ripresa. A New York, lo statunitense ha letteralmente demolito il rivale cubano e ha prolungato la propria striscia di imbattibilità (40 vittorie, 39 per ko): il 32enne non conosce rivali ed è prossimo a un incontro da urlo con Anthony Joshua, quello che tutti gli appassionati di Boxe si aspettano. Il 38enne incappa invece ...

Boxe - Deontay Wilder vs Luis Ortiz : Mondiale WBC pesi massimi. Data - programma - orario d'inizio e tv : quando si combatte? : L'incontro non sarà visibile in tv in Italia , negli USA e in Gran Bretagna è prevista diretta su Sky, , diretta streaming disponibile su Showtime. Gli orari sono italiani , a New York sono indietro ...

Boxe - Deontay Wilder vs Luis Ortiz : Mondiale WBC pesi massimi. Data - programma - orario d’inizio e tv : quando si combatte? : Sabato 3 marzo si disputerà uno degli incontri più attesi dell’intera stagione. Deontay Wilder, Campione del Mondo WBC dei pesi massimi, difenderà la propria cintura contro Luis Ortiz. Bronze Bomber è alla settima difesa del titolo, The Real King Kong proverà a dargli del filo da torcere. Anthony Joshua osserverà il match da diretto interessato: si preannuncia una battaglia imperdibile, lo statunitense parte con tutti i favori del ...