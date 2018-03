Demi Lovato ft DJ Khaled | è uscito il video di “I Believe”

Ufficiale il video di I Believe di Demi Lovato feat. DJ Khaled - colonna sonora di Nelle pieghe del tempo : Il video di I Believe di Demi Lovato feat. DJ Khaled arriva con poche ore di anticipo rispetto alla tabella di marcia. La clip Ufficiale, che sarebbe dovuta arrivare il 9 marzo in contemporanea all'uscita del film Nelle sale, ma il suo rilascio è stato anticipato ed è ora disponibile sui canali ufficiali degli artisti coinvolti. Si tratta della clip dedicata alla colonna sonora del film A wrinkle in time, che in Italia sarà distribuito con ...

Tell me you love me di Demi Lovato in spagnolo - audio e testo della nuova versione del singolo : Il debutto su Spotify di Tell me you love me di Demi Lovato in spagnolo conferma come la popstar stia continuando a scommettere sul mercato latino. Dopo il successo di Échame La Culpa con Luis Fonsi, Demi Lovato ha rilasciato giovedì 8 marzo una nuova versione del suo singolo Tell Me You love Me, questa volta con l'intero testo in lingua spagnola: "È difficile, ma allo stesso tempo tutti mi hanno dato molto sostegno, sono grata di poter ...

Demi Lovato : la cantante spiega cosa significa sessualità fluida per lei : Il 2018 di Demi Lovato è partito sotto la stella dell’impegno nel migliorare il mondo: ha offerto ai fan terapie gratuite prima dei concerti, ha portato alcuni studenti della tragica sparatoria di Parkland sul palco, è stata madrina di una proposta di matrimonio e adesso continua ad essere una voce forte e motivante attraverso l’ultima intervista. At 25, Demi Lovato has turned her struggles into strengths, and is stronger ...

Christina Aguilera avrebbe confermato il duetto con Demi Lovato : Quelle che sembravano solo speranze ora sembrano aver trovato una conferma (quasi) ufficiale. Sembrerebbe proprio che Christina Aguilera e Demi Lovato abbiano in programma di pubblicare una canzone insieme. via GIPHY Dopo gli indizi sparsi sui social da Demi e dal make-up artist di Christina – clicca più per leggerli – ora è arrivata anche una dichiarazione della cantante di “Genie In a Bottle”. [arc ...

Demi Lovato : la cantante ha aiutato un amico a fare la proposta di matrimonio : È iniziato il Tell Me You Love Me World Tour che porterà Demi Lovato in Italia il prossimo giugno e alla tappa di Los Angeles c’è stato un momento dolcissimo! [arc id=”54521eea-c469-420f-8c01-96465c472113″] Durante lo show, la cantante ha fatto una pausa per far salire sul palco l’amico Shane Bitney Crone, conosciuto per essere un attivista LGBT, e il fidanzato Rayvon Owen, un ex concorrente di American Idol. Shane si è ...

Demi Lovato : la mamma della cantante assicura che l’amicizia con Selena Gomez durerà per sempre : Se il super abbraccio tra Demi Lovato e Selena Gomez a un evento lo scorso ottobre e il vicendevole scambio di complimenti in occasione dell’uscita dei rispettivi singoli “Fetish” e “Sorry Not Sorry” non ti avevano ancora convinto, ci pensa la mamma di Demi a darti la certezza che l’amicizia tra le due è più forte che mai! [arc id=”54521eea-c469-420f-8c01-96465c472113″] Dianne De La Garza ha ...

Scaletta e video Tell Me You Love Me Tour 2018 di Demi Lovato - al via la tournée da San Diego aspettando il concerto in Italia : È partito ufficialmente il Tell Me You Love Me Tour 2018 di Demi Lovato, la sesta Tournée internazionale dell'ex sTellina Disney. La notte scorsa in California si è tenuto il primo concerto della leg americana del Tell Me You Love Me Tour 2018 di Demi Lovato, alla Viejas Arena di San Diego. Un debutto sorprendente, per quello che sicuramente sarò una Tournée mondiale che lascerà il segno. La cantante statunitense mancava dai palchi da ben ...

Demi Lovato : ecco la scaletta del “Tell Me You Love Me World Tour” : La leg americana del “Tell Me You Love Me World Tour” di Demi Lovato è iniziata! Per questa serie di concerti la pop star è affiancata dal mitico Dj Khaled. via GIPHY Il primo concerto della tournée è andato in scena la sera di lunedì 26 febbraio dalla Viejas Arena di San Diego (California). Demi ha cantato dal vivo tantissimi successi del passato, intervallati delle hit del suo ultimo disco “Tell Me You Love Me”, ...

Prezzi dei biglietti per Demi Lovato a Bologna in prevendita su TicketOne e Vivo Club : i settori disponibili : Al via la prevendita dei biglietti per Demi Lovato a Bologna il 27 giugno. Parte oggi, mercoledì 14 febbraio, la pre-sale in anteprima esclusiva riservata agli utenti Vivo Club mentre dal 16 febbraio i biglietti saranno in prevendita su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati dislocati in tutta la penisola. Dalle ore 11.00 di oggi, mercoledì 14 febbraio, gli utenti di Vivo Club potranno accedere ad una prevendita a loro dedicata, ...

Demi Lovato : dopo il successo - arriva un grande concerto : Poi nel 2007 è entrata nel mondo Disney e l'anno successivo è stata scelta per il film Camp Rock, nel quale ha cantato tre tracce musicali. The Giornalisti: ecco il tour 2018 - LEGGI Foto: Ufficio ...

Demi Lovato arriva in Italia : «Europa, te l’ho detto che sarei arrivata». Demi Lovato, che mai nel corso della propria carriera si è trovata a cantare su un palcoscenico nostrano, ha annunciato con una foto su Instagram il proprio approdo nel Vecchio Continente. Tra Lisbona e Londra, la popstar di Albuquerque, Nuovo Messico, ha scelto Bologna come location della pima (e unica) tappa Italiana. All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, la Lovato, ex stellina della Disney, ...

Demi Lovato in Italia nel 2018 per un’unica data a Bologna : info prevendite e prezzi dei biglietti su Ticketone : Demi Lovato in Italia nel 2018 per un unico grande concerto! A sorpresa, l'attrice e cantate statunitense farà tappa in Italia nel corso della prossima estate. Nell'ultima settimana c'era grande attesa e speranza riguardo ad un ipotetico concerto di Demi Lovato in Italia nel 2018, e la conferma è finalmente arrivata. La popstar ex stellina Disney arriverà nel nostro Paese nel corso del Tell Me You Love Me World Tour per quello che sarà un ...

Demi Lovato : sarà in concerto in Italia a giugno! : La notizia che stavi aspettando da mesi e mesi è finalmente arrivata! Demi Lovato ha annunciato un concerto in Italia in programma nell’estate 2018. [arc id=”c2ed6642-cdb8-11e7-9a25-a4badb20dab5″] La cantante di “Sorry Not Sorry” salirà sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) il prossimo 27 giugno. Prendi carta e penna e segnati tutte le informazioni utili per partecipare al primo concerto ...

Luis Fonsi e Demi Lovato : il loro singolo “Echame La Culpa” è disco di PLATINO in Italia! : Il successo di “Echame La Culpa” di Luis Fonsi e Demi Lovato è inarrestabile. [arc id=”c2ed6642-cdb8-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Il singolo – a qualche settimana dalla sua uscita – ha conquistato un importante riconoscimento qui in Italia: è stato certificato disco di PLATINO! via GIPHY La canzone, inoltre, ha già totalizzato 206 milioni di stream su Spotify, mentre il video ufficiale ha superato le 761 milioni di view su ...