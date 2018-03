Debito Italia su Target2 a 444 mld in febbraio Picco storico

Debito pubblico : perché l'Italia torna sotto il tiro della Ue : Passate le elezioni, Bruxelles resta in attesa del nuovo governo. E torna a suonare l'allarme sui conti pubblici del nostro paese

Bce - Draghi avverte l’Italia : “Il bilancio pubblico è di massima importanza nei paesi ad alto Debito” : Nessun commento diretto sulla situazione italiana post voto. Ma un avvertimento “in termini generali”: “Il bilancio pubblico è di massima importanza nei paesi ad alto debito“. E due promemoria: “L’euro è irreversibile” e “una protratta instabilità può minare la fiducia e impattare negativamente su inflazione e pil”. Mario Draghi se l’è cavata così, durante la conferenza stampa dopo la ...

Allarme Ue sul Debito : “Italia - troppi squilibri. C’è il rischio contagio” : La bassa produttività e l’alta disoccupazione. La mole di crediti deteriorati e il rallentamento delle riforme. La crescita al rallentatore. Ma soprattutto l’elevato livello del debito pubblico. Per l’Ue, l’Italia è uno dei tre Paesi con «squilibri macroeconomici eccessivi». Gli altri sono Cipro e Croazia. ...

Ue : Italia meglio - resta rischio Debito : 15.51 Malgrado "incoraggianti,recenti,sviluppi",in Italia rimangono "significativi gli squilibri macroeconomici" e "fattore di maggiore vulnerabilità" l'alto debito pubblico,dice la Commissione Ue. La sostenibilità dei conti nel lungo termine, assicurata dalle riforme, "si sta indebolendo per le recenti misure (sulle pensioni) e per l'andamento demografico avverso".restano negativi per la crescita l'alta tassazione e la bassa "fedeltà ...

Ue : “Rischi internazionali da alto Debito e bassa produttività dell’Italia. Giustizia inefficiente ostacola lotta a corruzione” : L’elevato debito pubblico italiano e la bassa produttività protratta nel tempo “implicano rischi con rilevanza transfrontaliera guardando al futuro, in un contesto di disoccupazione e di crediti deteriorati ancora elevati”. La spinta a completare le riforme poi “è un po’ rallentata”, anche se “qualche progresso è stato fatto nel rispondere alle raccomandazioni. Diverse misure sono ora in divenire, in ...

Ue - Alto Debito Italia in cima a lista squilibri macroeconomici : Roma, 7 mar. , askanews, L'elevato debito pubblico dell'Italia è in cima alla lista degli squilibri macroeconomici ravvisati dalla Commissione europea nel suo rapporto semestrale sui Paesi. Secondo ...

Ue : "In Italia squilibri eccessivi - male il Debito e le riforme" : In Italia si registrano "squilibri eccessivi", tra cui alto debito e una protratta bassa produttività che comporta rischi di "implicazioni transnazionali, in un contesto di crediti deteriorati ancora elevati e disoccupazione". Lo scrive la Commissione Ue nel rapporto sugli squilibri.Il debito "si stabilizza ma ancora non ha imboccato un percorso di ferma discesa a causa del deteriorarsi del saldo strutturale", e lo slancio delle riforme ...

Elezioni 4 marzo. Tasse - euro - Debito : gli occhi dei mercati sull'Italia : Nessun panico in Borsa nell'immediato ma gli investitori temono un'incertezza prolungata. Gli analisti scommettono sul ritorno alle urne entro l'anno

Debito record - ora l’Italia è la ?sorvegliata speciale : Prendete il nostro Debito pubblico, convertitelo in monete da un euro e provate a metterle una sull’altra. Impresa impossibile ovviamente, ma l’eventuale «pila» che si formerebbe sarebbe alta più di 5,25 milioni di chilometri e potrebbe quindi coprire quasi 14 volte la distanza tra la Terra e la Luna. Il nostro, insomma, è un vero e proprio Debito ...

Il Debito pubblico rischia di sequestrare l'Italia per ancora lunghi anni : ... ovvero per fare qualche spesa in deficit e mai per misure di reale sostegno all'economia. debito pubblico, con la crisi un buco da 300 miliardi da tappare C'è un altro aspetto negativo poco indagato ...

Conti pubblici : Messina - no dubbi su capacità Italia di sostenere Debito : Milano, 28 feb. , AdnKronos, 'è vero che l'Italia deve ridurre il suo debito pubblico, ma attualmente non ci sono dubbi sulla sua capacità di sopportare tale debito poiché la durata media dei titoli ...

Mancati rimborsi M5s - Sassi : 'Avevo un Debito con Equitalia' - : Il consigliere dell'Emilia Romagna, espulso dal Movimento, ha dichiarato di non aver rispettato gli impegni presi a causa delle maggiori trattenute imposte dall'agenzia dopo la sua elezione. Il gruppo ...

'Non ho restituito parte dello stipendio perché avevo un Debito importante con Equitalia' : Sarebbe legata ad un "debito importante" con Equitalia la mancata restituzione di parte dello stipendio da parte del consigliere emiliano-romagnolo, Gianluca Sassi, tra gli espulsi M5s. L'ha scritto ...