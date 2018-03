De Bon rompe gli indugi | ' Mi ricandido a sindaco di Sospirolo'

Bonucci piange per Astori - il difensore interrompe l’intervista [FOTO] : Delusione in casa Milan per la sconfitta nella gara di Europa League contro l’Arsenal, al termine della partita commosso il difensore Bonucci ai microfoni di Sky Sport: “Davide era un numero uno in tutto, mi ha toccato tantissimo la sua scomparsa improvvisa. Non sono riuscito ad andarlo a salutare, ma lo porterò sempre con me. E’ un grande uomo”. Grande la commozione, tanto da dover interrompere l’intervista per tornare ...

Sanremo 2018 - Ornella Vanoni fa irrompere la politica all'Ariston : endorsa Emma Bonino e vola in testa alla classifica : Al Festival di Sanremo irrompe la politica. Lo fa con Ornella Vanoni , che nel corso della conferenza stampa ha bellamente confessato la sua preferenza per Emma Bonino in vista del voto del prossimo 4 ...

'Voterò per la Bonino'. Ornella Vanoni rompe la par condicio : Ornella Vanoni non ci pensa due volte e rompe la par condicio al Festival di Sanremo: "Io le pagine dei giornali che parlano di politica non le leggo per nulla, non mi interessano, non mi interessa quello che dicono i politici. L'unica che seguo è Bonino e voterò per lei...". Lo ha detto in conferenza stampa oggi pomeriggio al ...

Addio alleanza - Bonino rompe col Pd : "Non riusciamo a raccogliere le firme per andare in coalizione" : Il matrimonio tra Emma Bonino e il Pd non si farà. L'ex ministro degli Affari esteri, assieme ai promotori della lista +Europa, Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova, ha chiuso all'ipotesi di un'...