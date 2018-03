Dazi | in Serbia nessuna conseguenza diretta da decisione Usa

Maltempo in Serbia : allerta inonDazioni per l’aumento del livello dei fiumi : allerta inondazioni in Serbia, a causa dell’aumento del livello dei fiumi: i corsi d’acqua sono ingrossati dallo scioglimento della neve conseguente all’innalzamento delle temperature. A rischio alcune regioni del centro e del sud del Paese, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. La situazione è strettamente monitorata da squadre di soccorso della protezione civile: in alcuni casi è stata decisa l’evacuazione ...