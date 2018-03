Davide Astori trovato morto da solo nella sua camera di albergo

Morte Davide Astori - il gesto di Sorrentino è da brividi [FOTO] : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio, la Serie A torna in campo per ricordare il difensore della Fiorentina, nel frattempo gesto da brividi da parte del portiere del Chievo Sorrentino. Il numero uno ha deciso di ricordare il collega incidendo sui propri guanti una dedica nei confronti del giocatore della Fiorentina. “Ciao Davide” su un guanto, “Ci mancherai” sull’altro, un gesto veramente da ...

Olimpico da brividi nel ricordo di Davide Astori prima di Roma-Torino : prima il silenzio durante il minuto di raccoglimento con le squadre di Roma e Torino mischiate e abbracciate a centrocampo, poi un lungo applauso da parte di tutto lo stadio. Cosi' l'Olimpico ha ...

Panini tour up! 2018 rende omaggio a Davide Astori : MORTE Astori– Il ”Panini tour Up! 2018” arriva a Firenze e, nell’occasione, rende omaggio a Davide Astori. Nell’ambito dell’iniziativa promozionale per il lancio della collezione di figurine ”Calciatori 2017-2018”, da tempo in programma nel capoluogo toscano per il prossimo weekend e dedicata innanzitutto ai bambini oltre che ai collezionisti di tutte le età, sarà infatti ricordato il capitano ...

Astori torna a casa - sepolto a San Pellegrino. Francesca "sorretta" dal fratello di Davide : Davide Astori torna a casa: è avvenuta questa mattina la tumulazione del feretro del calciatore della Fiorentina, scomparso improvvisamente nella notte tra sabato e domenica. Il capitano...

L’ultimo addio a Davide Astori a Firenze : Santa Croce si stringe intorno con Totti - De Rossi - Nainggolan - Buffon - Chiellini e Van Basten : Un ragazzo amato fino all’ultimo come dimostra la piazza di Santa Croce a Firenze gremita di gente comune, amici, parenti, giocatori famosi. Ci sono tutti per dire addio al capitano della Fiorentina Davide Astori, morto domenica scorsa troppo giovane. C’è tutta la Fiorentina, con i giocatori, dirigenti e tecnici ai funerali nella Basilica di Santa Croce, accolti da un lungo applauso che ha fatto risuonare l’intera piazza piena ...

Il dolore di Francesca Fiorietti ai funerali del marito Davide Astori : La faccia rigata dalle lacrime, lo sconforto. Francesca Fioretti, compagna di Davide Astori, partecipa ai funerali del suo compagno alla Basilica di Santa Croce. La donna è apparsa per la prima volta in pubblico dopo la morte del capitano della Fiorentina, avvenuta il 4 marzo a Udine. La madre della piccola Vittoria ha ricevuto l'abbraccio di tutta la città, accorsa in massa a onorare Astori.Durante le esequie, il padre di ...

Davide Astori mandava dolci agli ex compagni di squadra : Nel racconto che fa il Corriere della sera del funerale di Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto per un arresto cardiaco, emergono tratti di grande altruismo che caratterizzavano questo calciatore.Davide Astori non era un campione, ma una bravo giocatore e una brava persona. Era uno che con i soldi guadagnati a Cagliari aveva comprato una gelateria e ogni Natale spediva un pacco di sorbetti ai suoi ex compagni di squadra. Era uno che ...

Francesca Fioretti/ La compagna di Davide Astori : Renzi - "un pensiero a lei e alla piccola Vittoria" : Francesca Fioretti, il dolore per la morte del suo Davide Astori non le ha permesso di rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale, nel frattempo, arrivano due missive che commuovono l'Italia.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 23:48:00 GMT)