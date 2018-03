Damigelle e sposa vestono Primark

vanityfair

(Di venerdì 9 marzo 2018) Da quandoè arrivato in Italia, ha conquistato migliaia di fashioniste collezione dopo collezione, sempre in linea con i trend del momento. Nei negozi della catena di fast fashion infatti, è possibile trovare davvero di tutto e accontentare qualsiasi gusto. E da oggi anche chi è alla ricerca di capi d’abbigliamento e accessori per il grande giorno – e quello dell’addio al nubilato – non resterà deluso.ha infatti lanciato la sua prima linea Bridal, pensata per rendere indimenticabile sia l’ultima serata da «single» in compagnia delle proprie amiche, che il giorno del fatidico sì. La ricca gamma offre una vastissima scelta, dai divertenti costumi con maxi slogan all’abbigliamento e alla lingerie per la notte del matrimonio, passando per gli accessori più cool. Nessun dettaglio viene lasciato al caso: pigiami, intimo sensuale, ma anche ...