Da Ceausescu a Marx | spettri di ritorno

(Di venerdì 9 marzo 2018) Il tragico luogo dell'esecuzione del dittatore Nicolaee sua moglie Elena diventerà un centro commerciale. Gli eredi della monarchia jugoslava vogliono indietro ville, castelli, terreni confiscati dal maresciallo Tito, che oggi sono hotel di lusso o spiagge Vip. Ed il governo cinese regala una statua di Karl, alta più di quattro metri, alla sua città in Germania per i 200 anni della nascita del padre del comunismo. I fantasmi della storia ogni tanto riappaiono, nelle forme più strambe.La piccola cittadina di Targoviste, in Romania, di soli 80mila abitanti, è famosa per il tragico epilogo della dittatura dei coniugi. Nicolae ed Elena, dopo la cattura, furono sommariamente processati nella caserma di Targoviste, dove vennero fucilati a raffiche di mitra il 25 dicembre 1989. Adesso il luogo tragico, ma storico, sparirà con la costruzione di un centro ...