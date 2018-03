Creval corre in Borsa Aumento sottoscritto all' 83 | 1%

Borsa : Milano corre - +1 - 1% - - giù Creval : Milano , 16 FEB - La Borsa di Milano prosegue in forte rialzo con il Ftse Mib che guadagna l'1,1% a 22.761 punti. Ancora giù il Credito Valtellinese che cede il 13% a 7,79 euro, in vista dell'avvio ...

Creval corre grazie a estensione consorzio aumento capitale : Brillante rialzo per Credito Valtellinese , che lievita del 3,07% sul Listino di Milano, grazie all' estensione del consorzio di garanzia per l'aumento di capitale . Ieri, la banca ha annunciato che ...