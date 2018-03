Crash Bandicoot N Sane Trilogy arriverà a luglio su Switch | Xbox One e PC

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy non solo per Nintendo Switch : uscirà anche su Xbox One e PC : Nella serata di ieri, giovedì 8 marzo, Nintendo ha annunciato che Crash Bandicoot N.Sane Trilogy uscirà per la piattaforma Switch sotto il titolo di Crash Bandicoot Crashes Nintendo Switch: tuttavia, il remaster dei primi tre capitoli della trilogia operato da Vicarious Visions non uscirà esclusivamente sulla piattaforma ibrida della Casa di Kyoto, dopo la release avvenuta su PS4 nello scorso anno, bensì anche per Xbox One e PC. L'ha ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy : tra le linee di codice spunta un riferimento alla demo di Spyro : In seguito all'arrivo nei negozi della Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, nei mesi successivi al lancio e per tutto il 2017 si sono velocemente moltiplicati i rumor di una probabile remastered di Spyro the Dragon, la celebre serie di videogiochi per la prima PlayStation che potrebbe tornare su PS4 in una nuova versione sviluppata anch'essa da Vicarious Visions.A favore dell'esistenza di questa remastered si è diffuso nelle ultime ore un ulteriore ...

