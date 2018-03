Così la chitarra di Page ha suonato il lato selvaggio del rock e dell' anima

ilgiornale

(Di venerdì 9 marzo 2018) Vorremmo celebrare questi cinquant'anni dalla nascita al mondo dei Led Zeppelin dicendo qualcosa di nuovo. Uno dei tre gruppi più influentia storia del(con i Beatles e i Pink Floyd). Il più grande cantante, forse,a storia del: Robert Plant. Uno dei tre chitarristi più importanti: Jimmy, sessionist per dna, con la sua passione per il satanismo. Un batterista geniale: Bonzo. Una ventina di canzoni leggendarie, ciascunae quali basterebbe da sola a collocarli sull'Olimpo.Tutte cose che sappiamo, sulle quali la storia si è già pronunciata. Tutto quello che potremmo dire su di loro è già stato detto, perché parlare dei Led Zeppelin è come parlare di Dante, di Dostoevskij, di Beethoven, di Caravaggio. Non stiamo facendo classifiche di merito, ma solo di grandezza oggettiva, misurabile: esistono «mondi» diversi, poesia letteratura ...