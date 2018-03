Corsa con Deejay Ten e salute con street food pugliese | per il weekend

Sleddog - Corsa con cani da slitta nel Parco Nazionale della Sila : Il divertimento, assicurano gli organizzatori, sarà garantito a grandi e piccini, grazie all'animazione prevista per domenica che intratterrà i più piccoli con spettacoli ed altre attività sulla neve.

TIM continua la Corsa a Piazza Affari : Teleborsa, - continuano gli acquisti sulle azioni Telecom Italia che fin da stamane viaggia al rialzo. Il titolo ora mostra una salita del 2,52% a 0,8066 euro. Il gruppo ieri 7 marzo ha svelato i ...

Corsa parallela Salvini-Di Maio verso l'incarico. Ma con quale maggioranza? : E in una lettera a Repubblica, Luigi Di Maio invita tutti i partiti alla collaborazione e al senso di responsabilità per il bene del paese. 'Mettiamo da parte intrighi e giochi di palazzo' -

“Non respira… presto in ospedale!”. Genitori disperati : una Corsa contro il tempo. In preda al panico corrono al pronto soccorso - la loro piccola di 5 mesi sta malissimo : “Siamo pieni” - dicono i medici e li mandano via. Poi vanno dal pediatra e anche lì è un ‘no’. Nessuno merita una fine del genere : La loro bambina appena nata stava male, respirava a fatica così Tessa e il compagno Cody hanno deciso di portarla in ospedale. La coppia non avrebbe mai pensato che per la loro Blayke Hay-McAllister sarebbe stata la fine. A sole cinque settimane di vita la bimba ha detto addio alla vita prematuramente. I fatti si sono svolti a Miramichi, una cittadina canadese, dove i medici hanno ritenuto opportuno rimandare a casa la famiglia. Tutto ha ...

ROBERTA LOMBARDI - RISULTATI REGIONALI LAZIO 2018/ M5s - tra 25% e il 29% : Corsa per il secondo posto : ROBERTA LOMBARDI, RISULTATI REGIONALI LAZIO 2018: dai primi exit poll la candidata del Movimento 5 stelle non andrebbe oltre il terzo posto. Vince Zingaretti, ma Parisi è ad un'incollatura..(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 11:32:00 GMT)

Mondiale pista - Omnium : Consonni se la gioca per l'oro nella Corsa a punti : primato - È da segnalare uno straordinario record del mondo nelle qualificazioni dell'inseguimento femminile. Lo ha stabilito la statunitense Chloe Dygert, che sui 3 km ha chiuso in 3'20'072 ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Simone Consonni sogna l’oro nell’omnium! Primo dopo tre prove : si decide tutto nella Corsa a punti : Simone Consonni tutto cuore e grinta nella terza delle quattro prove dell’omnium ai Mondiali di Ciclismo su pista in corso di svolgimento ad Apeldoorn. Una gara ed eliminazione davvero durissima per l’alfiere tricolore, che si è difeso con le unghia e con i denti ed è andato a prendersi una terza posizione davvero fondamentale in vista della corsa a punti che assegnerà le medaglie. L’azzurro, infatti, è stato a rischio sin ...

EINAR/ Amici 17 - vince la sfida con Tomas e continua la sua Corsa verso il serale : Rudy Zerbi non è ancora molto convinto di EINAR e così ha deciso di accettare la sua proposta di sfida: chi sarà lo sfidante perfetto per lui? La tensione è alle stelle, arriverà al serale?(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:50:00 GMT)

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Elisa Balsamo super nell’eliminazione. Seconda nell’omnium in attesa della Corsa a punti : Elisa Balsamo continua a dare spettacolo ai Mondiali di Ciclismo su pista in quel di Apeldoorn (Olanda). L’azzurra non si accontenta della medaglia di bronzo ottenuta ieri nell’inseguimento a squadre, vuole raddoppiare nell’omnium, altra prova olimpica. La giovanissima nativa di Cuneo è Seconda nella gara multipla quando alla fine manca solo la corsa a punti, che assegnerà il titolo e le medaglie. Scratch meraviglioso, tempo ...

Con Trento deve ripartire la Corsa della Grissin Bon : I biancorossi di nuovo in campo dopo la pausa alle 20.45 di sabato sera al Bigi contro la Dolomiti Energia

Milan - - rin - Corsa continua senza sosta : allenamento anche nel giorno di riposo : I rossoneri non sentono la fatica e preparano la sfida che potrebbe portarli a ridosso della zona Champions

Luxottica : Corsa in Borsa con ok Essilor : ANSA, - MILANO, 1 MAR - Seduta di forti acquisti sia su Luxottica sia su Essilor sui mercati azionari dopo il via libera senza condizioni al loro progetto di fusione sia dell'antitrust europeo si di ...

La paura in soggettiva - perde il controllo della moto e finisce sotto al camion in Corsa. Nemmeno lui ci crede : “Grazie - sono vivo!” : Un uomo sta guidando la sua moto lungo un’autostrada in California. Improvvisamente perde il controllo del mezzo, cade e viene proiettato verso il centro della carreggiata, mentre sta passando un autoarticolato. Ma quello che accade in quei pochi, drammatici secondi lascerà di stucco il motociclista e tutti quelli che vedranno le immagini registrate dalla telecamera montata sul casco. Scivolando sull’asfalto ad alta velocità, ...

Italia - Costacurta fa i nomi : 'Conte - Mancini o Di Biagio : per il ct è Corsa a tre' : TORINO - Il toto ct avrà presto fine e dopo i due test di marzo contro Inghilterra , il 23 a Manchester, e Argentina , il 27 a Londra, si concoscerà finalmente il nome dell'uomo a cui la Federazione ...