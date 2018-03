Corea del Nord | Kim Jong-un e Donald Trump riscrivono la Storia

Nord Corea - la frenata della Casa Bianca : "Senza i fatti nessun incontro Trump-Kim Jong-un" : L'annuncio dello storico colloquio era giunto a sorpresa, in una giornata dominata dai dazi sull'acciaio e l'alluminio. Il presidente degli Stati Uniti "non terrà l'incontro prima di vedere passi concreti", precisa la portavoce Sarah Sanders

Il tweet di Trump : "Incontrerò il leader della Corea del Nord Kim Jong-un". Ma le sanzioni restano : L'annuncio dell'incontro arriva a sorpresa, in una giornata dominata dai dazi sull'acciaio e l'alluminio. Kim, in una lettera recapitata a mano a Trump da una delegazione sud Coreana, si impegna a fermare i test nucleari e missilistici e sedersi al tavolo per parlare direttamente per la prima volta in decenni. Le modalita' dell'incontro sono tutte ancora da definire, precisa la Casa Bianca

Corea del Sud - il parlamento vara la riduzione dell’orario di lavoro : da 68 a 52 ore alla settimana : L’Assemblea nazionale sudCoreana (il parlamento di Seul) ha approvato con una maggioranza schiacciante – 151 a favore, 11 contrari e 32 astenuti – la proposta di ridurre le ore lavorative settimanali da 68 a 52. Ovvero 40 ore regolari più 12 ore di straordinari. Per i diciottenni, il limite sarà di 35 ore alla settimana rispetto alle attuali 40. Il lavoro nel weekend sarà ricompensato con una paga aggiuntiva tra il 50 e il 100%, a ...

Corea del Nord - Kim Jong-un sarebbe pronto a mandare la sorella a Washington a trattare con Trump : A darne notizia è il quotidiano di Hong Kong South China Morning Post, che cita fonti diplomatche della Corea del Sud.La sorella di Kim è già finita sotto i riflettori nel corso dei recenti Giochi invernali di Pyeongchang, dove ha guidato la delegazione della Corea del Nord ed è divenuta il simbolo della tregua olimpica che potrebbe ora cominiciare a dare frutti di più lungo periodo

Corea del Nord - Washington gela Pyongyang : pronte nuove sanzioni : Gli Stati Uniti gelano ogni proposta di dialogo con la Corea del Nord proprio poche ore dopo l'apertura di Pyongyang che aveva fatto sapere alla delegazione sudCoreana di essere disponibile a "rinunciare al proprio programma nucleare"...

Delegazione nordCoreana arrivata a PyeongChang : Gli atleti e i delegati nordcoreani sono arrivati in Corea del Sud a due giorni dal'inizio dei Giochi Paralimpici Invernali di PyeongChang. La Delegazione è composta da due atleti che saranno ...