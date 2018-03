Contratti | Confindustria e sindacati firmano l' accordo | ecco cosa prevede nuovo modello

Contratti : Confindustria Padova - con riforma più spazio a produttività e crescita salari (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Va sottolineato l’impegno a recepire il nuovo welfare contrattuale anticipato dai metalmeccanici, la formazione per le competenze del lavoro che cambia e la partecipazione dei lavoratori, elementi innovativi e tutele a 360 gradi. Soprattutto delinea la volontà congiunta

Contratti : Confindustria Padova - con riforma più spazio a produttività e crescita salari : Padova , 9 mar. (AdnKronos) - "Un segnale importante di innovazione contrattuale e culturale che spinge alla crescita della produttività in azienda e, con essa, dei salari dei lavoratori, con più formazione, più competenze, più qualità del lavoro. E una prova di autonomia e responsabilità delle parti

Contratti : Confindustria Padova - con riforma più spazio a produttività e crescita salari : Padova , 9 mar. (AdnKronos) – “Un segnale importante di innovazione contrattuale e culturale che spinge alla crescita della produttività in azienda e, con essa, dei salari dei lavoratori, con più formazione, più competenze, più qualità del lavoro. E una prova di autonomia e responsabilità delle parti sociali su un tema strategico come il lavoro e le relazioni industriali, che sarà ora nostro compito insieme ai sindacati valorizzare ...

Confindustria e sindacati firmano accordo su nuovo modello Contratti : ... Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, hanno firmato l' accordo sul nuovo modello contrattuale per aumentare i salari in tempi di bassa inflazione, evitando il dumping e l'ingerenza della politica.

Lavoro - accordo sindacati-Confindustria : “Stop ai Contratti pirata. E no alla legge sul salario orario minimo” : A pochi giorni dalle elezioni, sindacati e Confindustria hanno trovato un accordo sul nuovo modello contrattuale e di relazioni industriali. L’intesa punta, sulla carta, ad aumentare i salari dei lavoratori in tempi di bassa inflazione. Ponendo un argine da un lato al dumping contrattuale dall’altro, come sottolinea un’analisi dell’agenzia Reuters, all’ingerenza della politica. Infatti il documento ribadisce la ...