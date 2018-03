Concorso biologi e farmacisti - 4 bandi in scadenza tra marzo e aprile 2018 : Diamo ulteriori informazioni per coloro che sono interessati a concorsi pubblici per biologi e farmacisti: quattro i bandi attivi indetti da differenti aziende sanitarie, vediamo tutti i dettagli e come candidarsi. Concorsi pubblici per biologi L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 'A. Mirri' ha indetto un avviso pubblico per l'assegnazione di un incarico della durata di 10 mesi. I requisiti per fare domanda: Laurea magistrale in Scienze ...

Concorso farmacista - psicologo e scienze biologiche : scadenza fino al 2/03/2018 Video : Andiamo avanti con l'aggiornamento che riguarda i concorsi sanitari [Video], e per i ruoli professionali di farmacista collaboratore, psicologo e scienze biologiche. Selezione pubblica collaboratore farmacista La Citta' di Castelfranco Emilia ha indetto un bando, per titoli ed esami per l'assunzione con contratto a tempo determinato di un collaboratore farmacista. Tra i requisiti specifici è necessario: Laurea magistrale della classe Farmacia e ...

Concorso farmacista - psicologo e scienze biologiche : scadenza fino al 2/03/2018 : Andiamo avanti con l'aggiornamento che riguarda i concorsi sanitari, e per i ruoli professionali di farmacista collaboratore, psicologo e scienze biologiche. Selezione pubblica collaboratore farmacista La Città di Castelfranco Emilia ha indetto un bando, per titoli ed esami per l'assunzione con contratto a tempo determinato di un collaboratore farmacista. Tra i requisiti specifici è necessario: Laurea magistrale della classe Farmacia e Farmacia ...

Concorso sanità biologi e OSS - 11 posti : scadenza febbraio 2018 Video : Interessanti novita' per quel che riguarda i concorsi sanitari: [Video] tre distinte aziende hanno emanato nuovi bandi pubblici per il ruolo di biologo - biotecnologo e operatore socio sanitario. Di to, le info e la data di scadenza. Concorso biologo L'Istituto di Genetica e Biofisica 'Adriano Buzzati Traverso' ha indetto una selezione pubblica per l'assegnazione di una borsa di studio della durata di 12 mesi, da svolgersi presso il CNR di ...

Concorso sanità biologi e OSS - 11 posti : scadenza febbraio 2018 : Interessanti novità per quel che riguarda i concorsi sanitari: tre distinte aziende hanno emanato nuovi bandi pubblici per il ruolo di biologo - biotecnologo e operatore socio sanitario. Di seguito, le info e la data di scadenza. Concorso biologo L'Istituto di Genetica e Biofisica 'Adriano Buzzati Traverso' ha indetto una selezione pubblica per l'assegnazione di una borsa di studio della durata di 12 mesi, da svolgersi presso il CNR di Napoli. I ...