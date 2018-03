Con le promesse del reddito di cittadinanza e contro l' invasione ' straniera' M5S e Lega

Odio - false promesse e fake news Che brutta campagna elettorale La collaboratrice in lista racConta : Manuela Alessandra Filippi, commentatrice storica di Affaritaliani.it e candidata alle elezioni regionali in Lombardia con Più Europa con Emma Bonino, commenta questa strampalata campagna elettorale Segui su affaritaliani.it

Vettel Contento della Ferrari - promesse ai tifosi? Ecco la risposta del pilota : Vettel ha effettuato la sua prima giornata di prove, alla guida della sua monoposto nella pista di Montmelò. Il pilota tedesco ha fatto registrare il miglior tempo e si è detto soddisfatto di questa prima giornata. Il campione della Ferrari ha fatto trapelare il suo entusiasmo, tramite il suo profilo twitter dove si è così espresso: "Ha fatto molto freddo, quindi penso che la cosa più importante è che abbiamo fatto (quasi) 100 giri. Considerando ...

Elezioni : le promesse dei partiti a Confronto : ... riduzione del costo dei contributi , dal 33 al 29%, , buonuscita per chi viene assunto ripetutamente a tempo determinato e avvicinamento ulteriore di scuola e mondo del lavoro. Anche per Civica ...

Renzi show - su BerlusConi : “Nessuno dice più tasse in campagna elettorale” e fa i Conti sulle promesse elettorali : “Brunetta si vanta di essere un quasi premio Nobel dell’Economia, e poi dice: “di 600.000 immigrati ne manderemo via 100 alla settimana” ma se voi fate il conto ci vogliono 111 anni per mandare via 600.000 in 100 alla settimana. Sapete quanti capelli avrà Berlusconi tra 111 anni?” così un ironico Matto Renzi è intervenuto all’evento “#incontramoci” con Mauro Laus al Ligotto di Torino. L'articolo ...

Elezioni e pensioni - solo promesse a carico dei Contribuenti (demagogia o incompetenza?) : Promettere è facile e in tanti cascano nella bufala elettorale che ci saranno più soldi per tanti e meno tasse per tutti. Inoltre le pensioni sono un argomento ad alta...

Conti pubblici - l’osservatorio di Cottarelli : ‘Partiti annunciano calo del debito. Ma le loro promesse lo portano al 138% del pil’ : Meno debito, meno spesa pubblica e meno tasse, ma anche più pensioni, più investimenti e più reddito. Tutto insieme. Anche se è evidente che ogni annuncio è in contrasto con gli altri. Basta sorvolare sui costi, non quantificare, omettere i dettagli e il gioco è fatto. I programmi elettorali dei tre principali schieramenti “restano pieni di contraddizioni e affermazioni vaghe”, sintetizza su La Stampa l’ex commissario alla ...

[Il punto] Costo delle promesse elettorali : vince Con grande distacco il Centrodestra Con una cifra mostruosa : La campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo mette tutti d'accordo su un punto: mai nella storia dell'Italia repubblicana si era assistito ad un carosello di promesse così ...

Elezioni e Conti pubblici : l'immoralità delle promesse e la moralità dei numeri : Visto che buona parte della politica economica deve essere in sintonia con Bruxelles, varrebbe la pena porre il tema in campagna elettorale? Solo per informare gli elettori.

Ibl porta nelle stazioni il 'Contatore del debito' Contro le promesse elettorali : Da oggi fino alla conclusione della campagna elettorale, un 'contatore del debito pubblico' sarà presente sui maxi-Led delle stazioni di Milano Centrale, Roma Termini e Roma Tiburtina. E' l'iniziativa ...

Confindustria - Boccia : «La politica? Invadente - troppe promesse a vuoto» : La Confindustria presenterà un progetto alle forze politiche che governeranno il Paese. Il presidente Vincenzo Boccia: «In Francia Macron vuole copiare le nostre riforme Fornero e Jobs Act, e noi le smontiamo. Possiamo aspirare a diventare il primo Paese manifatturiero d’Europa»

Il Colle Contro il ritorno alle urne Avanti Gentiloni fino all'intesa Le promesse (finte?) di Renzi e Silvio : Almeno su un punto Matteo Renzi e Silvio Berlusconi sembrano essere d'accordo: "Nel caso in cui il 4 marzo non esca un vincitore dalle urne si torna al voto". Così hanno sentenziato sia il leader del Partito Democratico sia l'ex Cavaliere Segui su affaritaliani.it

Bruxelles avverte i partiti sulle promesse elettorali : serve Continuità nelle riforme : C’è un sottile messaggio elettorale tra le righe delle previsioni economiche invernali diffuse dalla Commissione europea. E suona un po’ come un avvertimento a chi fa promesse da libro dei sogni. Perché Bruxelles vede sì una ripresa più forte per il 2018 (dall’1,3% stimato in autunno si è passati all’1,5%), ma con una precisazione: le stime valgono...

Sanremo 2018 - le promesse elettorali del festival? Faremo tornare Marco da Laura - e finalmente faremo sContare ad Alfredo le sue colpe… : In questi giorni di promesse elettorali tutti promettono tutto a tutti, meno tasse, più soluzioni, meno parcheggiatori abusivi, più sconti sui pacchetti di trattamenti estetici- ma il vero cuore elettorale d’Italia si nasconde sapientemente per 11 mesi all’anno e si rivela sempre nel periodo più deprimente dell’anno, ma più politicamente rilevante: Sanremo. Sì, perché è proprio il noto carrozzone festivaliero il vero nucleo politico del Paese e ...