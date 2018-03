Coldiretti | con Trump tornano i dazi contro l’UE dopo 20 anni

Dazi : Coldiretti - con Trump tornano contro Ue dopo 20 anni : Roma, 9 mar. (AdnKronos) – I Dazi americani contro l’Unione Europea tornano dopo venti anni da quando gli Stati Uniti, dopo aver presentato ricorso al Wto contro il divieto europeo alla carne agli ormoni Usa, sono stati autorizzati a fissare nel 1999 una lista di prodotti sui quali sono stati applicati Dazi doganali per un valore che ammonta a 116.8 milioni di dollari annuali. E’ quanto ricorda la Coldiretti nel sottolineare ...

Maltempo - Coldiretti : 59% di pioggia e neve in più - scongiurata la siccità : Tra pioggia, gelo e neve è caduto il 59% di acqua in piu’ a febbraio rispetto alla media con un decisa inversione di tendenza rispetto al deficit idrico fatto registrare nei mesi precedenti e il 2017 che con oltre 1/4 in meno di precipitazioni (-27%) si è classificato come l’anno piu’ siccitoso dall’inizio delle rilevazioni nel 1800: lo rileva Coldiretti che traccia un bilancio dell’anomala ondata di Maltempo che ha ...

Maltempo - Coldiretti : con il gelicidio strage di piante e consegne in tilt : Il gelicidio nei boschi, vigneti e frutteti rischia di provocare una strage per la rottura dei rami che cedono sotto il peso della pioggia ghiacciata. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento agli effetti del particolare fenomeno atmosferico che sta interessando importanti zone ortofrutticole del Paese. Una calamità che – sottolinea la Coldiretti – fa aumentare i danni nelle campagne dove da Nord al Centro fino al Sud il gelo ha già ...

Coldiretti : il PIL crolla solo in agricoltura con il “clima pazzo” : L’agricoltura è l’unico settore a fare registrare un calo del valore aggiunto (-4,4%) a causa del clima impazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne con una storica siccita’ su cui si sono abbattuti violenti nubifragi a macchia di leopardo, per danni stimati nei campi superiori ai 2 miliardi di euro nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei dati Istat sul Pil a valori ...

Elezioni - Coldiretti : con Renzi la prima spaghettata tricolore “doc” : La prima maxispaghettata tricolore garantita al 100% italiana è stata servita dalla Coldiretti in occasione dell’incontro con il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi e il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina, che nel corso della legislatura ha firmato i decreti per rendere obbligatoria l’etichetta Made in Italy per prodotti base dell’agroalimentare italiano, dal latte ai formaggi, dal riso al grano per la pasta fino ai ...

Renzi-show a Coldiretti - imita e sbertuccia Berlusconi : “Anch’io ho fatto il contadino” : Matteo Renzi alla platea di Coldiretti inizia con l’imitazione di Silvio Berlusconi. “Mi ero preparato un discorso diverso, volevo dirvi ‘quando ero giovane anch’io ho fatto il contadino… c’era la guerra…'”. imitazione che ripete durante il suo intervento, e poi un’altra battuta: “L’expertise su come trascorrere la serata è di qualcun altro…”. E poi l’affondo ...

Maltempo : Coldiretti Veneto - situazione sotto controllo ma pronti ad intervento : Venezia, 26 feb. (AdnKronos) – “Non siamo ancora in pericolo ‘ rassicura Coldiretti Veneto che sta monitorando il territorio sferzato dal vento gelido e segnato dalle basse temperature. Le coltivazioni e gli allevamenti sono sotto controllo ‘ confermano i tecnici impegnati nel presidio delle campagne e nelle comunicazioni costanti con gli agricoltori – Imprenditori tra l’altro sempre più abituati ai capricci ...

Il patto di Coldiretti con i candidati veronesi : Claudio Valente , presidente di Coldiretti Verona ha ricordato: "E' alto il valore degli imprenditori agricoli in quanto produttori di cibo e non solo di derrate alimentari ma è necessaria anche la ...

Maltempo - Coldiretti : “Corsa contro il tempo nelle stalle e nei campi” : Dai cappotti per i baby vitellini alle coperte per le verdure fino alle torce anti gelo per i vigneti. Nei campi e nelle stalle d’Italia è iniziata la corsa alle difese contro l’assalto del freddo siberiano. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che è allarme nelle campagne per salvare piante e animali da Burian. “Gli allevatori stanno mettendo i cappotti ai vitellini e hanno acceso le lampade termiche a luce rossa, mentre ...

Maltempo : Coldiretti - mobilitati trattori contro neve e gelo : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – Anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati mobilitati come spalaneve per pulire le strade e come spandiconcime per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo. E’ quanto riferisce la Coldiretti in riferimento all’ondata di Maltempo che sta facendo tornare l’inverno nella Penisola con freddo e neve. I mezzi agricoli sono al lavoro, sottolinea la Coldiretti, per ...

Pensionati Coldiretti : «Una grande famiglia con priorità ben chiare» : Assemblea elettiva alla presenza di ospiti e autorità. Ieri alla Piastra a Sondrio nella sala riunioni di Coldiretti si è tenuta l'assemblea dell'associazione provinciale Pensionati Coldiretti, ...

Coldiretti Biella e Vercelli : Enoturismo - un settore in continua crescita : Zaino in spalla e cartina alla mano. La meta sono i vigneti, le cantine e i borghi rurali che, dalla riva del Sesia alle colline che digradano al lago di Viverone - passando per la conca di Gattinara ...

Dai salumi stranieri al ragù proveniente dall'estero - Coldiretti contro cibo a rischio 'fake' : La mobilitazione popolare punta a 'fermare il cibo falso e proteggere la salute, tutelare l'economia, bloccare le speculazioni e difendere l'agricoltura italiana' spiega Coldiretti osservando che '...