Cisterna di Latina si ferma per i funerali di Martina e Alessia | uccise dal padre

Cisterna di Latina, Antonietta ha saputo della morte delle figlie Alessia e Martina. A darle la tragica notizia alcuni familiari insieme ad un team di psicologi dell'ospedale San Camillo, dov'è ricoverata. Da mercoledì non è più sedata ma si trova ancora in terapia intensiva. Non presenzierà ai funerali.

Bambine uccise a Cisterna di Latina : non fate il funerale senza la madre - vi prego : Ci sono delle notizie che provocano emozioni forte e immediate, e insieme una sensazione di straniamento e disagio verso ciò che contengono. È il caso di quella che ho provato leggendo dai giornali che venerdì si terranno i funerali di Alessia e Martina, le due Bambine uccise dal padre carabiniere, mentre la madre è ancora in ospedale. D’istinto ho pensato che no, questa cosa non era possibile. E cioè che i funerali delle due Bambine non ...

Strage a Cisterna di Latina, la moglie di Luigi Capasso ha aperto gli occhi ma non sa ancora della sue due bambine: le parole dell'amica di Antonietta Gargiulo.

Roma – previsti per dopodomani i funerali delle due bimbe uccise dal padre a Cisterna Roma – venerdì 9 marzo, alle ore 11, si terranno i funerali di Alessia e Martina.

Latina - dopo il caso di Cisterna lo psicologo è ancora utile alla società? : di Renato Foschi * Frequentemente ci colpiscono notizie raccapriccianti come quello del carabiniere che ha ucciso la propria famiglia a Latina. Non riusciamo a dare una spiegazione a questi casi limite. Immancabilmente queste notizie sono diffuse facendo un vago riferimento allo stress, alla depressione, alle separazioni come causa dell’accaduto. I recenti fatti di cronaca sono avvenuti per giunta durante una campagna elettorale che ha puntato ...

Strage Cisterna di Latina: Luigi Capasso era stato denunciato più volte dalla moglie Antonietta Gargiulo. L'omicidio delle due figlie si sarebbe potuto evitare? Il caso a Quarto Grado.

