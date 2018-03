Cisterna di Latina | funerali Alessia e Martina “Preghiamo per il padre che le ha

Cisterna di Latina - i funerali di Alessia e Martina : un lungo applauso accoglie le bare : Le piccole uccise nel sonno dal padre, che si è poi suicidato. La madre ricoverata al San Camillo di Roma ha saputo della loro morte solo giovedì

Palloncini bianchi e rosa - due cuori enormi all'ingresso della chiesa. Cisterna di Latina aspetta i feretri di Alessia e Martina : Palloncini bianchi e rosa, due cuori enormi all'ingresso della chiesa. Centinaia di persone sono già davanti la parrocchia di San Valentino ed aspettano in silenzio l'arrivo dei feretri di Alessia e Martina le bambine di 7 e 13 anni uccise dalla furia omicida del padre, Luigi Capasso.Questa mattina il Comune di Cisterna ha proclamato il lutto cittadino, negozi chiusi in una città che dal centro si è spostata nel quartiere ...

Bambine uccise a Cisterna di Latina : non fate il funerale senza la madre - vi prego : Ci sono delle notizie che provocano emozioni forte e immediate, e insieme una sensazione di straniamento e disagio verso ciò che contengono. È il caso di quella che ho provato leggendo dai giornali che venerdì si terranno i funerali di Alessia e Martina, le due Bambine uccise dal padre carabiniere, mentre la madre è ancora in ospedale. D’istinto ho pensato che no, questa cosa non era possibile. E cioè che i funerali delle due Bambine non ...

