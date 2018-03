Ciclismo - Tom Boonen : ‘Tutti aspettavano il caso Froome’ : Il caso Froome è sempre al centro delle discussioni nel mondo del Ciclismo, anche perché la vicenda sembra ancora ben lontana dall’epilogo. Il capitano della Sky è risultato positivo ad un controllo antidoping della scorsa Vuelta, evidenziando un valore di salbutamolo doppio rispetto al consentito. Il procedimento è ancora in corso e Froome ha ripreso a correre un paio di settimane fa alla Vuelta Andalucia, una scelta che è stata criticata da ...

Ciclismo : Tom Dumoulin pronto all'esordio stagionale e rivela il 'segreto della Sunweb' : : Il leader della squadra sarà Tom Dumoulin, vincitore dell'ultima edizione del Giro d'Italia e campione del mondo a cronometro in carica. L'olandese debutterà in questa stagione e cercherà di ...

Ciclismo - Abu Dhabi Tour 2018 – Presentato il percorso. Quanti big : super sfida tra Fabio Aru e Tom Dumoulin - grandi velocisti : Si è svolta la presentazione dell’Abu Dhabi Tour 2018, piccola corsa a tappe negli Emirati Arabi Uniti che si disputerà dal 21 al 25 febbraio. Previste cinque tappe in Medio Oriente per la corsa World Tour organizzata da Adsc in collaborazione con Rcs Sport. Manifestazione attesissima perché rappresenterà il debutto stagionale di Fabio Aru con la casacca della UAE Emirates. Il Cavaliere dei Quattro Mori se la vedrà con Tom Dumoulin, ...

Ciclismo : Tom Dumoulin - una bordata al Team Sky Video : Il caso Froome continua a infiammare la discussione nel mondo del #Ciclismo anche ora che la nuova stagione sta per iniziare. Dalle pagine del giornale spagnolo As il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia #Tom Dumoulin ha lanciato una pungente frecciata al Team Sky [Video] e al modo in cui la positivita' del corridore britannico è stata gestita. Dumoulin ha espresso la sua speranza di una rapida soluzione del caso, sottolineando però come la sua ...

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Non so ancora se andrò al Tour. Froome? Mi sorprende che la Sky non lo abbia sospeso” : E’ un Tom Dumoulin determinato ed umile quello che guarda alla prossima stagione: sarà protagonista sulle strade del Giro d’Italia, dopo aver vinto nel 2017 la Corsa Rosa e dimostrato a tutti le sue grandi qualità non soltanto da cronoman ma da corridore da corse a tappe. “Non penso troppo a quel che potrebbe accadere l’anno prossimo. Vorrei confermarmi al Giro e poter essere competitivo al Mondiale di Innsbruck sia a ...

Ciclismo : una Sunweb a più punte. Tom Dumoulin per il Giro - Michael Matthews ed Edward Theuns per Ardenne e Classiche del Nord : Partito in sordina, pensando solo alle volate con i vari Marcel Kittel e John Degenkolb, il Team Sunweb sta crescendo anno dopo anno, puntando sempre più in grande e trasformandosi in uno dei più forti squadroni all’interno del circuito World Tour. Nel 2017 sono arrivati dei risultati eclatanti: la prossima stagione potrebbe far sognare ancor di più. Per le corse a tappe si punta ovviamente su Tom Dumoulin, uomo cardine della squadra. ...