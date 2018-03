Ciclismo - Chris Froome : ‘Per quanto avrei dovuto fermarmi?’ : Anche alla Tirreno Adriatico i fari sono accesi su Chris Froome e sul caso che lo vede coinvolto ormai da molti mesi senza che si vedano soluzioni in arrivo. Il campione del Team Sky è risultato positivo ad un controllo antidoping effettuato alla Vuelta Espana, quando gli è stato riscontrato un valore di salbutamolo doppio rispetto al consentito. Il regolamento permette al corridore di continuare a gareggiare in attesa del verdetto finale, ma la ...

Ciclismo - Vuelta a Andalucia 2018 : Thomas Boudat batte Sacha Modolo in volata. Rientro in gara per Chris Froome : La prima tappa della Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol si è conclusa con una volata. Partenza da Mijas, arrivo dopo quasi 200 chilometri (leggermente mossi, ma non duri) in quel di Granada. A trionfare allo sprint è stato il transalpino Thomas Boudat, ex pistard che milita per la squadra francese Direct Energie. Sei uomini in fuga nelle prime fasi di gara: Silvan Dillier (Ag2R la Mondiale), Romain Sicard (Direct Energie), Luis Guillermo ...

Ciclismo - esordio di Chris Froome alla Ruta del Sol : 'Caso doping? So di non aver fatto nulla di male' : Dopo le polemiche legate al caso doping, emerso nello scorso dicembre, Chris Froome fa il suo esordio nella stagione 2018 alla Ruta del Sol. Il britannico del Team Sky avrà il numero 11: al suo fianco,...

Ciclismo - vicino il processo per Chris Froome? Il caso salbutamolo vicino a una sentenza. Domani il debutto ingara : Chris Froome è pronto per il debutto alla Ruta del Sol: Domani il britannico tornerà in sella per affrontare la piccola corsa a tappe in Spagna, torna in strada dopo quasi cinque mesi d’assenza. Sul vincitore di quattro Tour de France pende la spada di Damocle della non negatività al salbutamolo riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna (vinta davanti a Vincenzo Nibali). C’è grande attesa per sapere quale sarà la sentenza ...

Ciclismo - Chris Froome : ‘Avanti il più rapidamente possibile’ Video : Manca ormai meno di una settimana al debutto stagionale di Chris Froome. [Video] Il capitano del Team Sky sara' regolarmente al via della Vuelta Andalusia Ruta del Sol nonostante la vicenda della positivita' al salbutamolo sia ancora lontana dalla conclusione. Il team ha fatto quadrato attorno al suo leader, difendendo la sua posizione e la possibilita' di poter correre finchè il procedimento non arrivera' al verdetto finale. La scelta del ...

Ciclismo - Team Sky : “Chris Froome è innocente - non ha sbagliato nulla : situazione difficile”. La difesa di Brailsford : Chris Froome tornerà in gara tra una settimana: il Campione britannico debutterà alla Ruta del Sol nonostante la non negatività al salbutamolo. Il suo caso è lontano da una risoluzione, si attende una sentenza che potrebbe portare a una condanna/sospensione o anche a una totale assoluzione nonostante i valori riscontrati all’ultima Vuelta di Spagna fossero il doppio rispetto al consentito. Il vincitore di quattro Tour de France è difeso a ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Chris Froome in gara? Non mi sorprende. La Sky crede sia nel giusto”. Oggi il debutto : Oggi Vincenzo Nibali farà il proprio debutto stagionale al Dubai Tour, piccola corsa a tappe negli Emirati Arabi Uniti. Lo Squalo inizia in questo modo il suo 2018 dopo il virus intestinale che gli aveva impedito di partecipare alla Vuelta San Juan in Argentina due settimane fa. La notizia del giorno nel mondo del Ciclismo è però il ritorno in gara di Chris Froome che, nonostante sia in attesa di una sentenza sulla sua non negatività al ...

Ciclismo - Chris Froome e il ritorno in gara : una risposta a tutto il gruppo? Il caso salbutamolo non lo fa tremare - attesa per la sentenza : Chris Froome sarà dunque in strada, si rimetterà il numero sulla schiena e proverà a dare spettacolo alla Ruta del Sol, piccola corsa a tappe che si svolgerà in Spagna dal 14 al 18 febbraio. Mancano dunque appena nove giorni al ritorno in gara del Campione britannico che deve ancora affrontare il processo per la non negatività al salbutamolo riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna, vinta davanti a Vincenzo Nibali. Il capitano del ...

Ciclismo - Chris Froome rischia la sospensione? Lappartient : “Lo escludo - non ci sono precedenti. Se si va in appello non si chiude prima del Giro d’Italia” : Il caso Chris Froome è ben lontano da una risoluzione. Il 32enne britannico, risultato non negativo al salbutamolo durante l’ultima Vuelta di Spagna, potrebbe addirittura esordire il prossimo 14 febbraio alla Ruta del Sol: il kenyano bianco non è infatti stato sospeso e la sostanza contenuta comunemente nel Ventolin non prevede che un atleta venga fermato, almeno fino alla sentenza. Il processo, però, è ben lontano dallo svolgersi e ...

Ciclismo - Chris Froome risponde al Corriere : “Completamente falso”. Il britannico nega il patteggiamento : “Ho visto il report del Corriere della Sera di questa mattina: è completamente falso“. Con queste parole sul proprio profilo twitter, Chris Froome ha prontamente smentito quanto riportato dal Corriere riguardo la possibilità che il britannico, su consiglio della moglie, abbia deciso di patteggiare con la giustizia sportiva dopo l’ormai acclarato caso di doping (con quantità rilevate di Salbutamolo doppie rispetto a quelle che ...

Ciclismo : patteggiamento per Chris Froome? Perderebbe Vuelta e bronzo Mondiale - ma al Giro d’Italia potrebbe esserci : Una vicenda infinita, sulla quale non è ancora stata fatta chiarezza. Il caso doping di Chris Froome all’ultima Vuelta di Spagna ha sconvolto il mondo del Ciclismo e ha, ovviamente, fatto parlare sia corridori che addetti ai lavori, spesso e volentieri contro il britannico del Team Sky, risultato positivo al Salbutamolo nella corsa a tappe iberica. In pochi giorni è cambiata l’ipotesi difensiva di Froome e dei suoi legali: scartata ...

Ciclismo - Chris Froome simulerà un Grande Giro per difendersi sul caso doping? Le ultime indiscrezioni : Ci sarebbe una nuova svolta nella strategia difensiva di Chris Froome per dimostrare la sua buona fede in merito all’alto quantitativo di salbutamolo presente nelle sue urine durante l’ultima Vuelta di Spagna. Lo scorso 7 settembre un controllo antidoping evidenziò un valore doppio rispetto al consentito e il britannico rischia una pesante squalifica: dovrà difendersi a Losanna e il Team Sky sta cercando la soluzione migliore per ...

Ciclismo - tutti contro Chris Froome? Gli organizzatori dei Grandi Giri vogliono una rapida risoluzione - Gianni Bugno lo difende : Chris Froome potrà correre nelle prossime settimane perché il salbutamolo, sostanza a cui è risultato positivo all’ultima Vuelta di Spagna, secondo la Wada è sostanza non specifica che può venire assunta anche per altri usi oltre al doping. Il gruppo si è letteralmente spaccato in due, le opinioni sono molteplici. Va detto che l’UCI e il Team Sky non hanno mai parlato in merito a questa vicenda e non lo faranno. La squadra del ...