Chi ride del reddito di cittadinanza non ha capito nulla di queste elezioni

Alexa ha un problema : ride senza che nessuno glielo Chieda : Amazon sta lavorando per risolvere il problema: l’assistente virtuale, nel silenzio o interrompendo conversazioni, fa partire delle risate senza che nessuno...

RiChiesto lo stop ai concerti di Elton John a Verona - interviene Arcigay : “Assurdo - non è Pride” : Il Popolo della Famiglia ha Richiesto lo stop ai concerti di Elton John. Il movimento di Mario Adinolfi avrebbe espresso il suo parere negativo ai live dell'artista britannico all'anfiteatro scaligero, in programma per il mese di maggio 2019 e organizzati per il tour con il quale dirà addio alla musica composto da 300 concerti fino al 2021. L'assurda richiesta è arrivata dal portavoce di PdF, Filippo Grigolini, che ha spiegato le ragioni ...

Isola 2018 - Chiara Nasti : 'Fate ridere - povero Chi vi crede' : Continuano ad abbattersi le polemiche sull'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi, il reality di Mediaset in onda ogni lunedì in diretta su Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi e dall'inviato in Honduras, Stefano De Martino. Infatti, dopo pochi secondi dalla messa in onda della settima puntata, l'ex naufraga Chiara Nasti, ha subito lanciato delle frecciatine nei confronti dell'Isola dei famosi 2018. Il motivo della frecciatina è dovuto al fatto ...

"Bianco - Rosso e CerChione". I romani trasformano le buche in titoli da film tutti da ridere : La neve si è sciolta da un pezzo, la pioggia cade a giorni alterni (prepariamoci al bis di Burian) e le buche stradali "emergono", diventano pozzanghere o, quando è asciutto, dei veri e propri bunker odiati dai golfisti. E i romani come la prendono? Con rabbia certo, ma anche con ironia. E così, su Twitter, spopola l'hashtag #cinebuche, in cui le protagoniste di queste giornate vengono immaginate come star del grande ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della prima giornata del Round of Challenges. SChio e venezia senza fatica - sorride Broni : Nel fine settimana si sono giocate le cinque partite valide per il primo turno del Round of Challenges del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018. Di fatto, nel calcolo dei punti in classifica non cambia niente, con quattro giornate i cui punteggi andranno a sommarsi a quelli ottenuti in stagione regolare per definire la griglia dei playoff e le escluse dalla fase finale del torneo. Di fatto, è cambiato poco o nulla in classifica, ...

Chiara Nasti contro Striscia La Notizia : “Fate ridere” : Striscia e il servizio con Barbara d’Urso: Chiara Nasti replica su Instagram Dopo il tapiro consegnato a Barbara d’Urso da Striscia la Notizia, Chiara Nasti fortemente coinvolta in tutto ciò che è accaduto ha voluto dire la sua contro il tg satirico di Canale 5. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha avuto il tapiro da Valerio Staffelli in quanto non avrebbe fatto ciò che aveva promesso precedentemente ai suoi telespettatori. Barbara ...

Vittorio CecChi Gori lascia l'ospedale Dimagrito - sorride vicino a Rita Rusic : Questa mattina Vittorio Cecchi Gori ha lasciato l'ospedale per far ritorno a casa. Dopo oltre due mesi, il produttore cinematografico è stato dimesso. Assieme a lui c'erano anche l'ex moglie Rita ...

“Ho risChiato di morire. Ora non posso avere figli”. Il dramma della reginetta tv. L’abbiamo vista sempre sorridere - ma adesso racconta il difficile percorso che ha dovuto affrontare dopo un’isterectomia : ”A ottobre è cominciato il calvario: avevo continue emorragie e dolori lancinanti. dopo una lunga indagine e un intervento in laparoscopia, scopro di avere oltre all’endometriosi anche un fibroma”. A parlare è Eleonora Cecere. L’ex ragazza di ”Non è la Rai”, intervistata da ”Nuovo”, ha raccontato il dramma che ha vissuto in questi ultimi anni dovuti a un problema di salute. ”Per ...

Ecco Chi sono i 17 ministri candidati da Di Maio : "Ci deridono - il 5 rideremo noi" : Una squadra di governo con 17 ministri e tre donne nei ruoli chiave: Luigi Di Maio li presenta al Salone delle fontane all'Eur - doppio palco all'americana, nessun simbolo M5s e bandiere tricolori, scenografia da convention per niente in stile grillino - e lo fa rivendicando una scelta che affonda, ricorda Di Maio, in un'idea lanciata da Gianroberto Casaleggio nel 2014 in occasione delle elezioni Europee. Il candidato premier M5s ...

Di Maio presenta la squadra : “Vedremo Chi riderà lunedì” : «Forse è finita l’epoca del vaffa», dice Beppe Grillo da Genova, con la nostalgia legata a ricordi lontani. Ma Luigi Di Maio quel «forse» lo recide di netto, portando sotto i riflettori del salone delle Fontane, a Roma, la squadra di governo del suo Movimento 5 stelle. Con lui c’è anche Davide Casaleggio, che però rimane da solo, dietro il palco...