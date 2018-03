Chi ha ucciso Alessandro Neri? Cosa sappiamo del giallo di Pescara : Seduto, con le gambe in acqua e il busto adagiato sulla sponda del torrente, vestito e con il cappuccio della felpa sulla testa. È questa la scena che si sono trovati davanti ieri pomeriggio i primi ad intervenire a Fosso Vallelunga, periferia di Pescara, il luogo dove è stato trovato il corpo senza vita di Alessandro Neri, il 29enne scomparso lunedì scorso da casa. Da una prima ispezione sul corpo, è emerso ...

Alessandro - ucciso a Pescara. La madre su Fb : "Al killer Chiedo : hai una mamma?" : Il dolore di una mamma sui social, dopo la tragica morte del figlio. «Ale ti hanno ucciso, Ale con un colpo di pistola... A chi lo ha premuto il grilletto domando: hai una mamma?». A...

“Ale non c’è più”. Dopo l’annuncio a Chi l’ha visto - la scoperta. “Lo hanno ucciso così”. È giallo : E’ di Alessandro Neri il corpo senza vita trovato nel tardo pomeriggio nella zona di San Silvestro a Pescara. Del 29enne, di Pescara, non si avevano più notizie da lunedì Dopo che si era allontanato dalla sua abitazione, a Spoltore, a bordo della sua 500 rossa. La sua macchina era stata ritrovata ieri mattina in Via Mazzini a Pescara, assai distante dal luogo del ritrovamento. Il corpo del giovane, detto Nerino, è stato trovato in ...

Spoltore si interroga : Chi e perché ha ucciso Alessandro Neri : E’ sotto choc Spoltore che ha appreso del ritrovamento senza vita di Alessandro Neri. Il cadavere è stato rinvenuto a San Silvestro

Chi era Oscar Romero - il vescovo dalla parte del popolo ucciso dal regime : In un paese governato da un regime solo all'apparenza democratico ed espressione della volontà militare, in cui l'economia era ancora basata sullo sfruttamento delle classi più povere e sul latifondo,...

Chi era Idy Diene - il senegalese ucciso a Firenze : Idy Diene aveva 54 anni, da quasi 20 viveva in Italia con regolare permesso di soggiorno e faceva il venditore ambulante. Per la comunità senegalese di Firenze era semplicemente "il saggio", un ...

“Il sesso mi ha quasi ucciso”. Le agghiaccianti parole di lei - 30 anni : una ragazza vittima di una malattia terribile e di cui in poChi sono a conoscenza. La sua (durissima) confessione : Un disturbo del quale la maggior parte delle persone ignora persino l’esistenza. E del quale spesso si parla con superficialità, alle volte anche in maniera scherzosa. Chi ne soffre, però, assicura che da ridere c’è davvero poco, anzi. Come Jace Downey, una trentenne originaria di Austin nel Texas, Stati Uniti, divenuta famosa in rete in queste ore per essersi esposta sui social raccontando la sua grave problematica: la ...

SlovacChia : in centinaia ai funerali del reporter ucciso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

SlovacChia - reporter ucciso : rilasciati tutti i 7 italiani arrestati : La polizia slovacca ha rilasciato tutti e sette gli italiani arrestati in connessione con l'omicidio del giornalista Jan Kuciak. Lo ha confermato la polizia slovacca spiegando che sono scaduti i...

Arrestato lo studente che ha ucciso i genitori nel MiChigan : Inizialmente si era pensato all'ennesima sparatoria in un campus universitario, prima che la vicenda assumesse i suoi reali connotai, rivelando che in realtà alla Central Michigan University uno studente di 19 anni aveva ucciso i genitori dopo una lite.James Eric Davis Jr, che era in fuga da ieri, è stato fermato dopo essere stato avvistato su un treno poco dopo la mezzanotte. Cento agenti erano stati dispiegati per setacciare i quartieri ...

Giornalista ucciso in SlovacChia : rilasciati sei italiani : Sono stati rilasciati nella notte sei dei sette cittadini italiani arrestati dalla polizia slovacca nell’ambito delle indagini sull’omicidio del Giornalista...

Giornalista ucciso in SlovacChia - media : rilasciati sei italiani - : Secondo l'agenzia di stampa Ctk, sarebbero stati liberati tutti gli uomini, tranne uno, arrestati l'1 marzo in relazione all'omicidio del reporter Jan Kuciak, trovato morto il 25 febbraio insieme alla ...

In SlovacChia migliaia di persone hanno partecipato ad alcune veglie per il giornalista Ján Kuciak - ucciso la scorsa settimana : In migliaia ieri hanno partecipato ad alcune veglie di commemorazione in tutta la Slovacchia in ricordo di Ján Kuciak, il giornalista 27enne ucciso la scorsa settimana insieme alla sua fidanzata, Martina Kusnirova, probabilmente a causa del suo lavoro investigativo. Solo alla veglia The post In Slovacchia migliaia di persone hanno partecipato ad alcune veglie per il giornalista Ján Kuciak, ucciso la scorsa settimana appeared first on Il Post.

Sparatoria campus MiChigan : arrestato studente che ha ucciso genitori - : Il padre e la madre erano andati a prenderlo per lo "spring break". Il 19enne è stato preso dopo ore di caccia all'uomo