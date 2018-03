Chi è il Robot di Ballando con le stelle e come funziona? Tutte le curiosità sul terzo

Lo Chiamavano Jeeg Robot/ Su Rai 3 il film con Claudio Santamaria (oggi - 9 marzo 2018) : Lo chiamavano Jeeg Robot: il film di Gabriele Mainetti va in onda in prima visione tv su Rai 3 questa sera, venerdì 9 marzo, alle 21.20. Ecco la trama del film.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 09:34:00 GMT)

Lo Chiamavano Jeeg Robot : cast - trama e curiosità del film su un supereroe romano : Venerdì 9 marzo va in onda su Rai3, a partire dalle 21.15, Lo chiamavano Jeeg Robot, film diretto da Gabriele Mainetti. Nel cast c’è anche Ilenia Pastorelli, ex concorrente del Grande Fratello oggi diventata stabilmente un’attrice. Lo chiamavano Jeeg Robot, il trailer Lo chiamavano Jeeg Robot, la trama Enzo Ceccotti entra in contatto con una sostanza radioattiva. A causa di un incidente scopre di avere un forza sovraumana. ...

Ballando con le stelle 2018/ Il terzo conduttore robot : cast e diChiarazioni ufficiali di Milly Carlucci : Ballando con le stelle 2018, svelato il terzo conduttore che interagirà con Milly Carlucci e Paolo Belli: si tratta di un robot che sfrutterà l'intelligenza artificiale, le news.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 06:06:00 GMT)

Un uomo con una mazza contro il robot che apre le porte : Chi vince? : Risalgono a pochi giorni le immagini dove lo guardavamo allibiti farsi strada aprendo una porta, complice un altro esemplare della sua categoria. Ma col video di oggi, c’è poco da fare, l’inquietudine aumenta. Parliamo di SpotMini, il cane robot della scuderia di Boston Dynamics, company già nota per lo sviluppo di automi sempre più evoluti sia dal punto di vista meccanico che dell’intelligenza artificiale. E che, lo precisiamo, di certo non ...

I robot ci ruberanno il lavoro : "Nel 2035 a risChio quattro posti su dieci" : Saremo sostituiti da robot? A quanto pare sì, anche se non nel breve periodo. Secondo uno studio di Price WaterhouseCooper...

Così i trader robot hanno messo in ginocChio Wall Street : 'Al momento - ha concluso - la disoccupazione è in calo, l'economia è in crescita e l'inflazione è bassa. Con le nostre decisioni sosterremo l'occupazione, la crescita e la stabilità dei prezzi'. L'...

Quando la Sanità è eccellenza : tra Chirurgia robotica e cultura della prevenzione - intervista al Prof. Vito Pansadoro : Tra i poli d’eccellenza della tanto discussa Sanità italiana si distingue il Centro di Urologia Laparoscopica e robotica che ha sede presso la Clinica Pio XI a Roma. Il Direttore del Centro, Prof. Vito Pansadoro, chirurgo urologo, guida anche l’autorevole Fondazione Vincenzo Pansadoro e da anni si occupa di chirurgia robotica urologica intervenendo sui tumori della prostata, vescica, rene. Si tratta di una procedura che permette un ...

Robot Cache è un potenziale rivale di Steam che permette di rivendere i gioChi usati : Se un veterano dell'industria che ha messo lo zampino in Wasteland, Fallout, Wasteland 2, Torment: Tides of Numenera e una marea di altri giochi di altissima qualità decide di lanciare una sorta di competitor di Steam l'attenzione dell'universo PC non può che essere ai massimi storici. Robot Cache è la nuova creatura del boss di InXile Entertainment, Brian Fargo. Si tratta, come detto, di uno store che si presenta come "la prima piattaforma ...

Bambole robot - l'ultima frontiera dei gioChi erotici : ecco Solana : Il mondo della Bambole sexy 'hi-tech' non è per tutte le tasche: si parte da circa 4mila dollari per il modello base. Ma spesso con tutti gli optional si può arrivare a triplicare questa cifra. Un ...

Sony lancia il cane robot intelligente : si Chiama Aibo : Mentre in Giappone si festeggia l'anno del cane, il colosso dell'elettronica Sony ha lanciato una nuova versione del suo cane robot, con connessione a internet e dotato di intelligenza artificiale. Il cucciolo bianco-avorio si...

Robot Chirurgo salva la vita a un uomo - eccezionale intervento in ospedale : è la prima volta al mondo : intervento chirurgico all'avanguardia all'ospedale Santa Maria di Terni dove il professor Ettore Mearini, insieme alla sua equipe, ha rimosso con successo tramite tecnica minivasiva Robotica una ...