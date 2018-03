Che tempo che fa | puntata 11 marzo | Fabio Fazio chiama Al Bano

Bocce - altro Che passatempo 'Vogliamo i Giochi di Parigi 2024' : Marco Giunio De Sanctis, presidente della Fib Condividi Sfatiamo un tabù: le Bocce non sono uno sport per vecchi. 'Ai massimi livelli si è competitivi fino a 50 anni in casi eccezionali, altrimenti ...

Maltempo - uomo scomparso a Napoli : ricerChe in corso : La Protezione civile della Regione Campania sta collaborando alla ricerca di una persona scomparsa a Napoli il 12 febbraio scorso. L’uomo, SM, classe ’68, senza fissa dimora, era ospite di un convento (dormitorio La Palma) ed è stato avvistato nei pressi delle cave di tufo tra Salita dello Scudillo e le Fontanelle. Dopo una riunione tecnica in Prefettura di Napoli, i volontari e il personale della Protezione civile della Regione ...

Fabio Fazio - botto a Che tempo che fa : porta il 90enne Ciriaco De Mita : Ciriaco De Mita , uno dei più grandi esperti del proporzionale, sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che Fa - domenica 11 marzo alle 20.35 su Rai1 - per commentare i possibili scenari futuri dopo il ...

Dopo il maltempo scatta l'emergenza strade : fango - buChe e sassi come sChegge : Il drammatico stato delle provinciali nell'Alto mantovano. Ecco il nostro viaggio tra improvvisi baratri e auto rovinate

Maltempo - Confagricoltura : “Oltre a danni del Burian - anChe quelli della burocrazia” : “Nelle campagne, in attesa di ‘Burian bis’ (previsto dai meteorologi all’inizio della primavera) si contano i danni, dovuti al freddo intenso prima, alla neve poi e, a seguire, alle piogge, con temperature sotto lo zero. Si stanno rivelando più ingenti del previsto ed hanno riguardato molti areali agricoli”. Lo sottolinea la giunta di Confagricoltura, che oggi ha fatto il punto sulla situazione Maltempo sul territorio nazionale. Si ...

Maltempo - buChe a Fiumicino : da domani attive altre 5 squadre : Da domani nel comune di Fiumicino sarà in campo una task force di otto squadre di operai per riparare le buche stradali che si sono formate dopo la neve, il ghiaccio e la pioggia dei giorni scorsi. altre cinque squadre si uniranno infatti alle tre già in azione da lunedì scorso per il monitoraggio sui 350 chilometri del territorio. “Stiamo facendo un importantissimo lavoro di manutenzione del manto stradale rovinato in maniera molto ...

Maltempo Roma : 17 milioni per coprire 50mila buChe in 1 mese : Avviare subito l’esecuzione di lavori per circa 17 milioni di euro, con l’obiettivo di garantire la copertura di 50.000 buche in un mese, per una media di oltre 1.500 al giorno in tutta la città. È quanto prevede la prima fase del piano straordinario per le strade di Roma messa a punto dal Campidoglio per affrontare l’emergenza causata dal ghiaccio, che ha sgretolato l’asfalto in moltissime zone della città. Le misure ...

MiChelle Hunziker fa gli auguri alla figlia Celeste. Poi si rivolge a tutte le donne : 'È tempo di lottare insieme' : "Oggi è un giorno molto speciale per me. Oggi 3 anni fa è nata Celeste. Pensate che regalo incredibile mi ha fatto scegliendo questa data importante per venire al mondo". Michelle Hunziker sul suo profilo Instagram augura buon compleanno alla figlia più piccola, nata dal matrimonio con Tomaso Trussardi, e rivolge un pensiero alle vittime di violenza, in ...

Maltempo - buChe a Roma : Fiorello - “invece dell’allunaggio ho fatto l’arromaggio” : “Ieri sulla questione buche ho fatto ‘lo sbarco dell’uomo a Roma’. Invece dell’allunaggio ho fatto l’arRomaggio. E’ sotto gli occhi di tutti: sono un motociclista, giro in moto e vi posso assicurare che e’ tosta. Il Maltempo c’e’ stato ma si vede che i lavori prima non erano stati fatti bene, perche’ se basta una nevicata e una pioggia per creare i crateri…“: lo ha ...

Milan-Arsenal - dove e su Che canale vederla in tv? L’orario d’inizio della partita e come seguirla in tempo reale : Oggi giovedì 8 marzo (ore 19.00) si gioca Milan-Arsenal, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2018. A San Siro si accendono i riflettori per una nuova notte magica: i rossoneri sono chiamati all’impresa contro i Gunners, presentatisi nel capoluogo meneghino con tante incertezze e con alcune assenze di peso. I ragazzi di Gattuso stanno attraversando un ottimo momento di forma e vogliono togliersi la soddisfazione di ...

Maltempo Firenze - piani anti buChe : dal 19 Marzo interventi rafforzati : Sei squadre di pronto intervento. Sono queste le forze messe in campo dall’Amministrazione in questa prima fase del piano di intervento straordinario di ripristino delle strade cittadine messe a dura prova dal Maltempo dei giorni scorsi. Oggi gli addetti sono intervenuti nella zona di Firenze Nord e al Galluzzo, domani sarà la volta di via della Colonna e di piazza San Marco. E poi a seguire le altre strade individuate sulla base della ...