Champions League | Tottenham-Juve | tutto in 90 minuti

(Di sabato 10 marzo 2018) Lantus VIDEOa Wembley contro ilsi gioca una gran fetta della propria stagione. I bianconeri sono costretti a vincere visto il risultato della partita d'andata terminata 2-2. Un risultato che fa rabbia per come è maturato. I bianconeri avanti con la doppietta di Gonzalo Higuain, vicino ad una possibile tripletta si sono fatti rimontare di due goal dagli uomini di Pochettino. Prima Harry Kane poi Eriksen e tanta delusione per una partita che poteva essere gestita meglio e diversamente sotto l'aspetto tecnico e mentale. La doppietta di Gonzalo Higuain arrivata troppo presto e troppo facilmente aveva illuso e creato una sorta di appagamento nei calciatori bianconeri. È stato bravo ila non scoraggiarsi, ad essere paziente, a far possesso palla e colpire al momento giusto e, perché no, sfruttando un errore. Gli errori, che come ben si sa insi ...