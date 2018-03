Cesar | ' Lautaro Martinez il migliore in Argentina'

Blastingnews

(Di venerdì 9 marzo 2018) Parole al miele quelle rilasciate dal noto giornalista argentino Augusto- riportate da Calciomercato.com - suVIDEO, gioiello classe '97 del Racing VIDEOClub de Avellaneda che sembrerebbe ormai prossimo a vestire la maglia dell'#Inter nella sessione estiva di calciomercato:è un centravanti tremendo, nel sensodella parola. Devastante, è ildel calcio argentino al momento. Chi èdebutta in Primera Division con la maglia del #racing Club nel novembre del 2015, appena diciottenne, subentrando a Diego Alberto Milito all'80', eroe del triplete nerazzurro, maestro e punto di riferimento per il giovane bomber di Bahia Blanca. Nella stagione 2016/2017 realizza 6 reti in 22 presenze di campionato; con la Nazionale Under-20 dell'Albiceleste diviene capocannoniere con 5 gol del Campionato ...