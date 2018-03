Caso Astori | autopsia e indagine per omicidio colposo

Blastingnews

: #Allegri su #Astori: 'Il silenzio in questo caso credo che sia la cosa migliore. II pensiero va alla sua famiglia,… - romeoagresti : #Allegri su #Astori: 'Il silenzio in questo caso credo che sia la cosa migliore. II pensiero va alla sua famiglia,… - timetraveler84 : #Astori non facciamo passare sotto silenzio il caso uguale del calciatore Rodriguez della ligue 2! Incrociate i dat… - FranceskoASR : Vittoria nel ricordo di #astori,non a caso gol di #DeRossi suo amico. Peccato dover quasi sempre regalare un tempo,… -

(Di sabato 10 marzo 2018) Il procuratore capo di Udine ha fornito delle informazioni suldi Davide, giovane calciatore trovato morto nel sonno. Sposato con Francesca Fioretti modella ed ex concorrente del Grande Fratello, il capitano della #Fiorentina, ha lasciato tutti senza parole. Lutto per il calcio italiano Davidealloggiava in un hotel quando, una mattina come tante, non si è più svegliato dal sonno. Il calciatore era in ritardo per la colazione e, preoccupato di ciò, il massaggiatore è salito in camera per controllare. Il corpo senza vita è stato subito portato all'obitorio di Udine in attesa di ulteriori analisi. Il capitano della Fiorentina aveva solo 31 anni ed era sposato con Francesca Fioretti, con la quale aveva una bambina di 2 anni. Come tutta la squadra, il calciatore si era poco prima sottoposto a delle visite mediche e i risultati erano assolutamente privi di ...